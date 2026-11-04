Pásmové nemoci se i u nás v Česku často říká anglicky jet lag. Doslova to znamená tryskáčové zpoždění. Vzniká totiž, když člověk rychle, tedy letadlem, překročí několik časových zón. Jeho vnitřní hodiny pak ukazují jiný čas než slunce na obloze. Nesoulad mezi nastavením lidského těla a vnějšími světelnými podmínkami může kromě problémů s usínáním a buzením vyvolat i bolesti svalů, hlavy nebo trávicí obtíže.
My, lidé, jsme na tom s jet lagem ale přece jen lépe než buřňáci severní. Tito elegantní mořští ptáci totiž vlivem pásmové nemoci bloudí nad Atlantikem. Zjistil to tým vědců vedených Patrickem Lewinem z Oxfordské univerzity.
Tělo buřňáků nápadně připomíná větroň. Na délku mohou měřit až 38 centimetrů. Rozpětí jejich křídel však může být až 89 centimetrů. Běžně podnikají cesty dlouhé stovky, někdy i tisíce kilometrů. Využívají přitom techniku dobře známou z leteckého sportu.
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Spočívá v opakovaném překračování hranic vzdušných proudů s odlišnými rychlostmi. Kluzák tak získá energii navíc. Umožní mu zůstat ve vzduchu dlouhé hodiny. Buřňák doletí s využitím stejného triku prakticky bez námahy z Britských ostrovů na úroveň Středoatlantského hřbetu.
Slunce na traverzu
Během dálkového letu nad pustým oceánem potřebuje pták držet správný kurz. Různé druhy opeřenců řeší tento problém odlišnými způsoby. Mnoho z nich vnímá magnetické pole Země. Jako by měli v hlavě zabudovaný kompas. Buřňáci severní však používají jinou fintu. Správný směr určují podle polohy slunce na obloze. Jejich navigační metoda je zhruba následující.
Dejme tomu, že jste buřňák. Právě jste se pořádně nadlábli na lovecké výpravě. Teď se s plným břichem vracíte ze západu na východ. Startujete přibližně z úrovně třiceti stupňů západní délky. Aby to bylo co nejjednodušší, vydáváte se na cestu v šest hodin ráno, za východu slunce.
Na začátku letu vám proto stačí mířit přímo do něj. Během dne ale musíte dávat pozor. Poloha vaší navigační pomůcky na nebeské klenbě se mění. V poledne bude slunce na jihu. Pokud chcete letět na východ, musíte ho mít na pravoboku. Jako jachtař bych řekl na pravém traverzu.
Dokud víte, kolik je hodin, je taková navigace relativně snadná. Stačí vám k ní trojčlenka. Coby buřňák se můžete spolehnout na své vnitřní hodiny. Jejich pomocí zvládnete držet správný směr celý den. Na dlouhých cestách však vstupuje do hry jet lag.
Zanedbatelná chyba
Pokud letíte napříč časovými pásmy, nastává problém. Místní sluneční čas se mění. Když uletíte patnáct stupňů východní délky a vaše vnitřní hodiny ukazují poledne, čekáte slunce znovu na jihu. Jenže místní čas je 13.00. V zeměpisné šířce odpovídající Britským ostrovům se naše mateřská hvězda na obloze přesunula o zhruba dvacet stupňů po směru hodinových ručiček.
Jestli podle ní poletíte, tak budete mít kurz o stejný úhel špatně. Podle Lewina a spol. buřňáci popsanou chybu opravdu dělají. Cestou na východ zahýbají na jih.
Badatelé to zjistili analýzou databáze záznamů letových tras ptáků, kteří dostali sledovací zařízení s GPS. Data pokrývala dvacet let nejrůznějších výzkumů. Zúčastnilo se jich 1 045 jednotlivých buřňáků. Podnikli celkem 3 688 letů.
Střední chyba slunečního kompasu ptáků se podle vědců pohybuje okolo patnácti stupňů. Buřňáci ale neustále opravují svoji představu o vlastní poloze a tím pádem i kurz. Pokud by se díky korekcím chyba snížila na sedm stupňů, buřňák by urazil na každých tisíc kilometrů jen okolo pěti navíc.
Pro vynikající letce je taková chyba zanedbatelná. Coby amatérský navigátor před nimi můžu leda tak smeknout pomyslný klobouk. I se satelitní navigací jsem si už nejspíš cestou ze Zadaru na Vis najel víc.