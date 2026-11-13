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Pátek třináctého: Letos vyšel v kalendáři třikrát. Kolik jich bude příští rok?

Autor: ,
  6:33
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Pátek 13. - ilustrační foto

Pátek 13. - ilustrační foto | foto: Shutterstock

Pátek třináctého, který je opředený pověrami o smůle, se v kalendáři objevuje maximálně třikrát do roka. A to se stalo letos. Pátek 13. listopadu je ale letošní poslední, ty předchozí jsem zažili v únoru a březnu. Minimálně je v roce pátek 13. jednou a to nastane příští rok.

Matematici spočítali, že 13. připadá na pátek o něco méně často než na ostatní dny v týdnu. V kalendářním roce může nastat jednou, dvakrát, maximálně třikrát.

Pátky třináctého

2027: srpen
2028: říjen
2029: duben, červenec
2030: září, prosinec
2031: červen
2032: únor, srpen
2033: květen

Nejvyšší koncentrace pátků třináctého se však po letošku zopakuje až za deset let, předtím ji naposledy přinesl rok 2009.

Příště zažijeme pátek 13. třikrát v roce:

  • 2036: 13. února, 13. března, 13. listopadu,
  • 2040: 13. ledna, 13. dubna, 13. července,
  • 2045: 13. dubna, 13. července, 13. září.

Příští dva roky přinesou jen jeden pátek třináctého, další dva následující roky dva smolné dny za dvanáct měsíců.

O pražském orloji a pátku třináctého

Strach z pátku 13. a třináctky má jméno

Strach z pátku 13. je tak rozšířený, až si vysloužil i svůj vlastní odborný název: paraskavedekatriafobie. Jedná se o specifickou fobii, která se projevuje silnou úzkostí a iracionálním strachem z tohoto konkrétního data.

Jak vznikly pověry a proč jim ještě věříme?

Lidé trpící touto fobií mohou v tento den prožívat stres, vyhýbat se běžným činnostem, cestování, nebo dokonce zůstávat úplně doma a ani si neuvařit jídlo, aby minimalizovali riziko, že se jim něco stane.

Svůj odborný název má také strach z čísla 13 bez ohledu na den. Je to triskaidekafobie.

Zkáza řádu Templářů

Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu.

Pověry a strachy z nich pramenící mají prokazatelný vliv na lidské chování a rozhodování. V některých hotelech není pokoj s tímto číslem. Řada sedadel s tímto označením chybí i v letadlech.

I lidé, kteří nevěří v nadpřirozeno, připouštějí, že pověry tak trochu platí – ovlivňují totiž psychiku lidí. „Lidé, kteří jim věří, mohou znejistět a pak snadno udělají chybu,“ popisuje psycholog Jeroným Klimeš. Jsme sice ateistickým národem, avšak ateismus právě nahrává pověrám, myslí si psycholog. „Ti, kteří věří v jednoho Boha, bývají vůči pověrám imunní. Psychologicky dají na pověry lidé, kteří mají sklon k posedlostem – tedy ti, co třikrát chodí kontrolovat, jestli zamkli byt,“ dodává.

Pátek třináctého, černá kočka, rozbité zrcadlo. Proč vlastně věříme nesmyslům?

To, že by pátek 13. skutečně přitahoval neštěstí, se ale neprokázalo. Podle statistik se totiž tento den víc nehod než jindy neodehrává.

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