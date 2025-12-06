Patrika Hezuckého známe jako oblíbeného moderátora ranní show na Evropě 2, kde bavil posluchače svou bezprostředností a souhrou s Leošem Marešem. V životě však vyzkoušel řadu povolání, studoval cestovní ruch a překládal z francouzštiny. Ve Francii hlídal děti, ve Švýcarsku zase pracoval v pohostinství. Už jako dítě se také poprvé objevil před kamerou.
Patrik Hezucký v seriálu Bakaláři v roce 1976
Snědého chlapce s kudrnatými černými vlasy a velkýma svítícíma očima si všimli v Československé televizi. Nejdříve vystupoval v pořadech Štěpánky Haničincové a v šesti letech dostal roli v epizodě Dlažba z cyklu Bakaláři. Hraní ho ale příliš nebavilo. „Byl jsem hrozně stydlivé dítě. Ono to tak nevypadá, ale tenhle záběr se točil asi pětsetkrát. I dítě vnímá, že byť jsou na vás herci milí, tak jsou vlastně nasraný,“ vysvětlil v pořadu 7 pádů Hondy Dědka při zhlédnutí ukázky.
Štěstí u filmu zkusil pak už jenom jednou, a to během konkurzu na koprodukční pohádku Kočičí princ. Roli kučeravého Radka ale dostal Pavel Hachle.
Patrik už nadále nechtěl v herectví pokračovat a raději už před mikrofony i kamerou zůstal sám sebou. Poté, co se prosadil jako moderátor, vystupoval v zábavních pořadech Nikdo není dokonalý, Zlatá mříž, Zázraky přírody, Máme rádi Česko, Marta nebo Kachny Patrika Hezuckého, který rozebíral zprávy z dezinformačních webů. Sám sebe si zahrál například také v seriálu Redakce.