Patrik Hezucký začínal jako herec ve slavném seriálu. Poznali byste ho?

  8:32aktualizováno  8:32
Patrik Hezucký se proslavil jako moderátor a „nahrávač“ Leoše Mareše. Málokdo však ví, že svou kariéru v šoubyznysu zahájil jako dětská hvězda. Objevil se v seriálu, který zná většina televizních diváků.
Patrik Hezucký v roce 1989

Patrik Hezucký v roce 1989 | foto: Archiv Patrika Hezuckého

Patrik Hezucký
Záběr z cyklu Bakaláři (1976) použitý v pořadu 13. komnata Patrika Hezuckého...
Leoš Mareš a Patrik Hezucký v pořadu QI (2013)
Patrik Hezucký
9 fotografií

Patrika Hezuckého známe jako oblíbeného moderátora ranní show na Evropě 2, kde bavil posluchače svou bezprostředností a souhrou s Leošem Marešem. V životě však vyzkoušel řadu povolání, studoval cestovní ruch a překládal z francouzštiny. Ve Francii hlídal děti, ve Švýcarsku zase pracoval v pohostinství. Už jako dítě se také poprvé objevil před kamerou.

Patrik Hezucký v seriálu Bakaláři v roce 1976

Snědého chlapce s kudrnatými černými vlasy a velkýma svítícíma očima si všimli v Československé televizi. Nejdříve vystupoval v pořadech Štěpánky Haničincové a v šesti letech dostal roli v epizodě Dlažba z cyklu Bakaláři. Hraní ho ale příliš nebavilo. „Byl jsem hrozně stydlivé dítě. Ono to tak nevypadá, ale tenhle záběr se točil asi pětsetkrát. I dítě vnímá, že byť jsou na vás herci milí, tak jsou vlastně nasraný,“ vysvětlil v pořadu 7 pádů Hondy Dědka při zhlédnutí ukázky.

Záběr z cyklu Bakaláři (1976) použitý v pořadu 13. komnata Patrika Hezuckého (2014)

Leoš Mareš a Patrik Hezucký v pořadu QI (2013)

Štěstí u filmu zkusil pak už jenom jednou, a to během konkurzu na koprodukční pohádku Kočičí princ. Roli kučeravého Radka ale dostal Pavel Hachle.

Patrik už nadále nechtěl v herectví pokračovat a raději už před mikrofony i kamerou zůstal sám sebou. Poté, co se prosadil jako moderátor, vystupoval v zábavních pořadech Nikdo není dokonalý, Zlatá mříž, Zázraky přírody, Máme rádi Česko, Marta nebo Kachny Patrika Hezuckého, který rozebíral zprávy z dezinformačních webů. Sám sebe si zahrál například také v seriálu Redakce.

