„Posílám pozdrav z benešovské nemocnice. Jsem ohromen z podpory kterou mi posíláte. Moc se omlouvám, že všem, kteří mi píšou, nedokážu odpovědět, ale není to v lidských silách. Vaše láska je extrémně posilující. A ještě víc oceňuji, že jste extrémně chytří a krásní,“ napsal Hezucký ke své fotce z lůžka.
Pod jeho statusem se během noci na Facebooku objevilo přes tisíc komentářů a přes 22 tisíc lajků.
Na Instagramu reagovalo skoro 60 tisíc lidí. Slova podpory mu napsala Marta Jandová, Alice Bendová a další známé osobnosti.
Fanouškům dokázal, že ani v nemocnici neztrácí optimismus a humor.
„Svůj život i budoucnost si ovlivňujeme a řídíme sami. Stačí jen věřit a mít jasno v tom, o čem jste naprosto přesvědčeni, že to dopadne tak, jak má. Tedy samozřejmě happy ending. Samozřejmě nemyslím tím thajským masážním smyslem,“ reagoval v komentářích.
Hezucký je v nemocnici od začátku týdne. Strach o jeho zdravotní stav vyvolalo úterní vysílání Ranní show Evropy 2, během něhož se Leoš Mareš při omlouvání Hezuckého z vysílání rozplakal.
Následovalo oznámení Hezuckého, že leží v nemocnici s antibiotiky, bez bližší specifikace onemocnění.
Patrik Hezucký ani nikdo z jeho okolí zatím veřejně nesdělil, jakou nemocí moderátor trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, sdělil jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.
Jeho hospitalizace bude ale zřejmě delší, protože manželka Nikola na sociální síti požádala fanoušky o tipy na bezbariérové bydlení v blízkosti benešovské nemocnice, kde by mohli žít společně s Patrikem a synem.
„Nemáte někdo k pronájmu na měsíc dům na Benešovsku? Hlavně bezbariérový a s více ložnicemi. Abych si to hledala na internetu, na to nemám sílu,“ napsala Nikola Hezucká na Instagram.