Patrik Hezucký zůstává v nemocnici, fanouškům poslal vzkaz z lůžka

Autor:
  9:55aktualizováno  9:55
Moderátor rádia Evropa 2 Patrik Hezucký (55) zůstává stále v benešovské nemocnici. Navštěvuje ho tam jeho parťák Leoš Mareš, byl za ním i Miloš Pokorný a další kolegové z rádia. V sobotu večer pozdravil z lůžka fanoušky. Jeho žena se chce stěhovat blíž k nemocnici.
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký | foto: Instagram

Patrik Hezucký a Leoš Mareš
Patrik Hezucký
Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)
Patrik Hezucký si vzal NIkolu v roce 2019.
41 fotografií

„Posílám pozdrav z benešovské nemocnice. Jsem ohromen z podpory kterou mi posíláte. Moc se omlouvám, že všem, kteří mi píšou, nedokážu odpovědět, ale není to v lidských silách. Vaše láska je extrémně posilující. A ještě víc oceňuji, že jste extrémně chytří a krásní,“ napsal Hezucký ke své fotce z lůžka.

Pod jeho statusem se během noci na Facebooku objevilo přes tisíc komentářů a přes 22 tisíc lajků.

Na Instagramu reagovalo skoro 60 tisíc lidí. Slova podpory mu napsala Marta Jandová, Alice Bendová a další známé osobnosti.

Fanouškům dokázal, že ani v nemocnici neztrácí optimismus a humor.

„Svůj život i budoucnost si ovlivňujeme a řídíme sami. Stačí jen věřit a mít jasno v tom, o čem jste naprosto přesvědčeni, že to dopadne tak, jak má. Tedy samozřejmě happy ending. Samozřejmě nemyslím tím thajským masážním smyslem,“ reagoval v komentářích.

Hezucký je v nemocnici od začátku týdne. Strach o jeho zdravotní stav vyvolalo úterní vysílání Ranní show Evropy 2, během něhož se Leoš Mareš při omlouvání Hezuckého z vysílání rozplakal.

Následovalo oznámení Hezuckého, že leží v nemocnici s antibiotiky, bez bližší specifikace onemocnění.

Patrik Hezucký ani nikdo z jeho okolí zatím veřejně nesdělil, jakou nemocí moderátor trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, sdělil jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.

Jeho hospitalizace bude ale zřejmě delší, protože manželka Nikola na sociální síti požádala fanoušky o tipy na bezbariérové bydlení v blízkosti benešovské nemocnice, kde by mohli žít společně s Patrikem a synem.

„Nemáte někdo k pronájmu na měsíc dům na Benešovsku? Hlavně bezbariérový a s více ložnicemi. Abych si to hledala na internetu, na to nemám sílu,“ napsala Nikola Hezucká na Instagram.

Vstoupit do diskuse

Podzim

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.