Mareš popsal návštěvy u Hezuckého, ten mluví o tryzně a světle, které ho dohání

V úterní Ranní show Mareš uvedl, že mu psali kolegové z konkurenčního Rádia Impuls. Vzkázali, že na Patrika Hezuckého myslí a jestli pro něj mohou něco udělat, protože jsou přece jen jedna generace rádií. Mareš nechal na Impulsu zahrát Patrikovu oblíbenou píseň od Phila Collinse a záznam mu poslal do nemocnice.
Jakmile se Hezucký ozval zpátky, Mareš jeho reakci pustil do éteru. Hezucký mluvil s velkými obtížemi, ale bylo mu rozumět. Poznamenal, že by bylo krásné, kdyby se rádia jednou opravdu spojila: „Bylo by to místo tryzny, protože tryzna je na pí*u,“ řekl doslova. „Já nechci tryznu. Tryzna není ten účel, účel je spojení. Jsem z ministerstva spojení,“ vzkázal se smíchem.
V dalším vstupu se pak Mareš vrátil k tématu nemocniční reality. Popsal, jak se kamaráda při sobotní návštěvě ptal, zda mu nemá vypnout zářivku nad postelí, aby ho světlo nerušilo. Hezucký na to s typickým humorem odpověděl, že už je to vlastně jedno, protože „už ho světlo stejně dohání“. Když na Evropě 2 později znovu zahráli Patrikovu oblíbenou píseň od Phila Collinse, Leoš už nedokázal skrýt emoce.
V jednom z dalších vstupů pak popsal, jak probíhala pondělní návštěva. „Byl jsem za Patrikem v pondělí dvakrát. Nejprve s kolegy z rádia, večer mi psala Nikola, že jí volala sestřička, ať přijedeme,“ řekl Mareš ve vysílání Evropy 2. S Nikolou a kamarádem Milanem jsme u něj byli dlouho do noci. Než jsme před půlnocí odcházeli, stáli jsme u jeho postele, Nikola držela Patrika za jednu ruku, já za druhou. Patrik se na mě najednou dlouze zadíval, pak se odvrátil, podíval se na Nikolu a řekl jí „Nikolo, já ho pořád vidím“. A ona na to: „On je totiž pořád tady“,“ popsal Mareš.
Neuvěřitelná byla podle něho i situace, kdy seděl u postele a Patrikovi přišla najednou na mobil notifikace. „Nikola vzala telefon do ruky a rozesmála se. Bylo tam napsáno: Už jen 120 kalorií a budete mít splněný dnešní kroužek pohybové aktivity,“ popsal Mareš s tím, že ve 23 hodin v noci přišla ze stejné aplikace další notifikace. „Je čas jít spát.“ Tak jsme šli,“ dodal.
Patrik Hezucký prožívá v posledních týdnech jedno z nejtěžších období svého života. Oblíbený moderátor je již několik týdnů hospitalizovaný v nemocnici v Benešově, kam byl přijat kvůli vážným zdravotním komplikacím. Přesná diagnóza zveřejněna nebyla a rodina spolu s kolegy z rádia jeho soukromí pečlivě chrání, přesto se díky několika vstupům z nemocnice i vyjádření jeho blízkých podařilo veřejnosti nahlédnout do toho, jak Hezucký aktuálně bojuje se svým stavem.
Podle dostupných informací dostává silné léky proti bolesti, včetně morfia, které mu mají ulevit. Moderátor sám přiznal, že léčba je náročná – opakovaně mluví o velké únavě, vyčerpání i o tom, že medikace má znatelné vedlejší účinky. Krátce před hospitalizací uvedl, že výrazně zhubl a ztratil část svalové hmoty, což mu komplikuje pohyb a dokonce ho dočasně donutilo používat invalidní vozík.
Přestože je Patrik Hezucký v nemocnici, zůstává v téměř denním kontaktu s fanoušky. Několikrát se ozval prostřednictvím sociálních sítí a poděkoval za podporu, která se k němu z celé republiky valí. V jednom ze vzkazů uvedl, že mu děkovné zprávy dodávají sílu a pomáhají mu zvládat těžké chvíle.
Z nemocničního lůžka se také pravidelně připojuje ke krátkým vstupům ve vysílání Ranní show, kde popisuje svůj stav, přičemž si stále dokáže udržet svůj pověstný humor. Jeden z těchto přenosů měl nečekaný průběh – moderátor během hovoru usnul, což podle jeho slov způsobily léky a extrémní únava.
Velkou oporou je Patrikovi jeho rodina i blízcí přátelé. Manželka Nikola nedávno veřejně požádala o pomoc při hledání bezbariérového bydlení poblíž benešovské nemocnice, aby mohla být svému muži co nejblíž a zajistit mu veškeré zázemí. Nakonec se jí podařilo vhodné místo najít, a i tato epizoda ukazuje, jak vážně rodina situaci bere.
Hezucká sdílí na Instagramu pravidelně emotivní příspěvky a dojemné vzpomínky. V pondělí ukázala například tapetu na mobilním telefonu – společnou fotku Patrika se synem Oliverem u moře s časem 11:11. „Ten nejstatečnější chlapeček,“ napsala jindy k fotce spícího syna, který nedávno natočil pro tatínka video, kde mu ukazuje, jak to vypadá v předvánoční školce.
Kolegové z rádia v čele s Leošem Marešem svého kamaráda pravidelně navštěvují, nosí mu drobnosti pro radost a snaží se mu zpříjemnit dny v nemocnici. Mareš několikrát uklidnil fanoušky s tím, že stav Hezuckého se podle lékařů vyvíjí správným směrem a existuje naděje, že by mohl být v nejbližších týdnech propuštěn.
Navzdory obrovskému zájmu veřejnosti zůstává mnoho detailů nezodpovězených. Lékaři ani rodina nezveřejnili diagnózu a nekomentují, zda jde o akutní nebo dlouhodobý problém. Stejně tak není jasné, jak dlouho bude rekonvalescence trvat a zda se Hezucký v dohledné době vrátí do vysílání Ranní show. Moderátor sám ale naznačil, že na návrat myslí – několikrát zmínil, že mu rádio chybí, a že ho drží nad vodou představa, že se jednou vrátí k tomu, co miluje.