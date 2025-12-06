Pietní místo pro Hezuckého u rádia se plní vzkazy. Byl jsi můj svět, loučí se manželka

Schody před vstupem do budovy, ve které sídlí rádio Evropa 2 se postupně plní svíčkami, květinami a vzkazy, které přinášejí fanoušci, kolegové i lidé, které bavila mnohaletá práce (nebo jak on sám říkal zábava) Patrika Hezuckého v Ranní show na Evropě 2 a oblíbili si moderátora i na televizní obrazovce. „Paťáčku, děkujeme,“ zní jeden ze vzkazů.
Atmosféra na místě je klidná a tichá, mnozí přicházejí jen na chvíli, zapálí svíčku a uctí památku člověka, který pro ně byl symbolem humoru a dobré nálady.
Pietní místo se nachází na adrese Náměstí Marie Schmolkové 3493/1 v Praze 10 Strašnicích. Místo k uctění památky vzniklo spontánně, od pátečního večera tam průběžně přicházejí lidé, které zpráva o Hezuckého odchodu zasáhla.
Úmrtí populárního moderátora vyvolalo silné reakce napříč veřejností. Kolegové z rádia na sociálních sítích sdílejí dojemné vzpomínky na svého parťáka, který s nimi byl téměř třicet let. Fanoušci vyjadřují soustrast rodině, nejvíce pak Patrikově manželce Nikole (35), která zůstala sama s jejich šestiletým synem Oliverem.
První vyjádření manželky Nikoly
„Byl jsi celý můj svět, můj domov, moje životní láska, moje jistota, můj bezpečný přístav. Byl jsi nejlepší táta na celém světě. Byl jsi ten nejkrásnější člověk s tou nejkrásnější duší. Teď tě tady nemám a nevím, co bez tebe dělat, jak žít. Lásko moje,“ napsala v sobotu odpoledne Hezucká na Instagram.
Patrik Hezucký patřil k nejvýraznějším osobnostem domácího éteru. Příznivci mu děkují za dlouhé roky, kdy dokázal svým hlasem, vtipnými telefonáty i hláškami zlepšovat lidem každý den v Ranní show po boku kolegy a kamaráda Leoše Mareše celých sedmadvacet let.
Soustrast rodině moderátora vyjadřují i mnohé české celebrity. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa Farna, Mirai Navrátil či herečka Veronika Arichteva.
K úmrtí svého blízkého kamaráda promluvil také zpěvák Matěj Ruppert. „Je strašně nespravedlivé, když má někdo takhle velký dar a odejde z tohoto světa v 55 letech. V takovémhle věku by se odcházet nemělo,“ uvedl pro iDNES.cz.
Poděkoval také Leošovi Marešovi za uplynulé dny a mnohdy i noci, které trávil v nemocnici, aby podpořil Patrika Hezuckého i jeho manželku Nikolu v nejtěžších životních chvílích.