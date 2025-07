„Je to dobrý. Počítám, že se vrátím co nejdřív do práce,“ řekl Pavel Trávníček Blesku po operaci.

Chvátat do práce naštěstí nemusí, protože divadla mají prázdniny. Jeho manželka Monika na konci školního roku napsala na Instagram, že si chtějí po delší době udělat volnější režim a užít si společný čas s osmiletým synem Maxmiliánem.

monikatravnickovaofficial Krásné prázdniny hurááá. Užívejte! A v září nás čeká 3. třída☀️☀️☀️❤️

Naposled měl Trávníček takové zdravotní problémy před Vánoci v roce 2022, kdy pro něj musela přijet záchranka kvůli problémům s dýcháním.

O svůj život se herec bál také v roce 2014, když musel kvůli vážné nemoci podstoupit operaci na urologii. „Poprvé mi v tu dobu došlo, že všechno má svůj začátek a konec. I já. Bál jsem se, že umřu,“ řekl tehdy Trávníček.

Herec žije se svou čtvrtou manželkou Monikou (za svoboda Fialkovou), která je o 35 let mladší a má s ní syna Maxmiliána. První manželkou Pavla Trávníčka byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Štefková, třetí provozní divadla Skelet Lucie Vrbová.

S Monikou Fialkovou se oženil v roce 2015. S Evou Štefkovou má syna Adama, s herečkou a režisérkou Helenou Dytrtovou, se kterou nebyli svoji, má syna Pavla Dytrta, který se také věnuje herectví.