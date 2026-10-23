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Po padesátce mě muži na seznamce úplně přehlíželi, popsala Pavlína Pořízková

  12:19aktualizováno  12:19
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Pavlína Pořízková se ukázala bez retuše.

Pavlína Pořízková se ukázala bez retuše. | foto: Instagram

Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková v Karlových Varech (2025)
Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková
Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...
Jeff Greenstein, Pavlína Pořízková, svatební
52 fotografií
Česká supermodelka Pavlína Pořízková (61) přiznala, že ji seznamování po padesátce nepříjemně překvapilo. Na aplikaci Raya podle svých slov za pět let získala jen čtyři reakce. Dnes je přitom šťastně vdaná za amerického scenáristu Jeffa Greensteina.

Pavlína Pořízková si po rozpadu manželství s hudebníkem Ricem Ocasekem představovala, že si bude užívat nové známosti a chodit na spoustu schůzek. Realita ji ale zaskočila. Česká supermodelka, která se po desetiletí pohybovala ve světě módy a patřila k nejznámějším tvářím svého oboru, popsala, že ani slavné jméno jí nezaručilo zájem mužů.

„Na seznamce Raya jsem byla pět let a dostala jsem možná čtyři reakce. Za pět let!“ řekla v rozhovoru pro časopis People. Podle ní se ženy ve vyšším věku mohou cítit přehlížené nejen na seznamovacích aplikacích, ale také na večírcích nebo v barech.

Pavlína Pořízková se ukázala bez retuše.
Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková v Karlových Varech (2025)
Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková
Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla bez filtrů a retuší. (2026)
52 fotografií

„Vím, že mi lidé nevěří. Říkají: ‚Ale vždyť jsi Pavlína Pořízková, jak je to možné?‘ Tak mě prostě na večírku sledujte a uvidíte, jak muži mého věku odejdou a místo toho jdou za třicetiletou ženou, aby jí koupili drink,“ popsala svou zkušenost.

Po rozchodu s Ocasekem si přitom myslela, že bude mít příležitostí k seznamování spoustu. „Bylo to pro mě šokující, protože jsem si říkala: ‚Budu hodně chodit na rande.‘ A pak jsem si řekla: ‚Počkat, ale s kým?‘“ zavzpomínala.

Nejvíce ji zasáhla změna v tom, jak ji muži vnímali. „Přestat být nejpřitažlivější dívkou ve městě a stát se neviditelnou osmapadesátiletou ženou pro mě bylo opravdu šokující,“ uvedla. Její slova odrážejí osobní zkušenost s tím, jak se podle ní proměňuje přístup okolí k ženám s přibývajícím věkem.

Pavlína Pořízková a její manžel Ric Ocasek (21. listopadu 2013)

Pořízková se v srpnu 1989 provdala za hudebníka Rica Ocaseka, frontmana americké skupiny The Cars. Mají spolu dva syny, Jonathana a Olivera. V roce 2018 oznámila, že už spolu nežijí. Ocasek zemřel v září 2019 ve věku 75 let.

Novou lásku nakonec našla s americkým televizním scenáristou Jeffem Greensteinem, který se podílel mimo jiné na seriálech Přátelé (Friends), Will a Grace (Will & Grace) a Zoufalé manželky (Desperate Housewives). Seznámili se prostřednictvím seznamovací aplikace v lednu 2023 a jejich vztah se postupně rozvíjel prostřednictvím dlouhých telefonátů a videohovorů přes FaceTime.

Greenstein Pořízkovou požádal o ruku v červenci 2025. Letos 3. července se v Itálii vzali. Modelka tak nakonec našla partnera i v období, kdy měla pocit, že pro muže svého věku přestává být viditelná.

Sama dnes může svůj příběh vyprávět s jiným koncem, než jaký si po prvních zkušenostech se seznamováním představovala. Její manželství s Greensteinem začalo právě díky seznamovací aplikaci, která jí předtím přinesla tolik zklamání.

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