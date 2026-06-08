„Lékaři mi řekli: Zdá se, že máte mozkové aneurysma. Myslela jsem si, že umřu. Bylo to pro mě něco naprosto neskutečného,“ řekla na tiskové konferenci v Cannes.
Aneurysma vzniká při oslabení cévní stěny, která se vyklene a vytvoří výduť. Pokud praskne, může způsobit krvácení do mozku a představovat život ohrožující stav.
Cruzová zároveň uvedla, že nejprve považovala varování za vtip. Přestože jí lékaři doporučili odpočinek, chtěla pokračovat v natáčení důležité scény a ptala se, zda může před kameru. Nakonec se ukázalo, že šlo o planý poplach a její mozková céva byla v pořádku. Práce na filmu tak mohla pokračovat. „Natáčení se nezastavilo. Ale pro mě je velmi důležité o těchto věcech mluvit,“ dodala.
Ve filmu režisérů Javiera Calva a Javiera Ambrossiho ztvárnila Penélope Cruzová zpěvačku kabaretu Nené. Diváci na festivalu v Cannes tleskali šestnáct minut ve stoje.