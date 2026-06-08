Během natáčení mi řekli, že mám mozkové aneurysma, vzpomíná Penélope Cruzová

  9:40aktualizováno  9:40
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Penélope Cruzová (52) měla během natáčení filmu La bola negra vážné zdravotní komplikace. Herečce se udělalo zle a byla převezena do nemocnice, kde jí lékaři nejprve postrašili tím, že má výduť mozkové cévy. Španělská kráska na festivalu v Cannes přiznala, že se obávala o svůj život.
Penélope Cruzová v Londýně (26. února 2026)

Penélope Cruzová v Londýně (26. února 2026) | foto: AP

Penelope Cruzová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
Penelope Cruzová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
Penélope Cruzová na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)
Penélope Cruzová na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)
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„Lékaři mi řekli: Zdá se, že máte mozkové aneurysma. Myslela jsem si, že umřu. Bylo to pro mě něco naprosto neskutečného,“ řekla na tiskové konferenci v Cannes.

Aneurysma vzniká při oslabení cévní stěny, která se vyklene a vytvoří výduť. Pokud praskne, může způsobit krvácení do mozku a představovat život ohrožující stav.

Penelope Cruzová na SAG Awards (Los Angeles, 24. února 2024)

Cruzová zároveň uvedla, že nejprve považovala varování za vtip. Přestože jí lékaři doporučili odpočinek, chtěla pokračovat v natáčení důležité scény a ptala se, zda může před kameru. Nakonec se ukázalo, že šlo o planý poplach a její mozková céva byla v pořádku. Práce na filmu tak mohla pokračovat. „Natáčení se nezastavilo. Ale pro mě je velmi důležité o těchto věcech mluvit,“ dodala.

Ve filmu režisérů Javiera Calva a Javiera Ambrossiho ztvárnila Penélope Cruzová zpěvačku kabaretu Nené. Diváci na festivalu v Cannes tleskali šestnáct minut ve stoje.

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