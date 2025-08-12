Jak a kdy pozorovat Perseidy v roce 2025
Aktivita roje, který je lidově nazýván také Slzy svatého Vavřince, trvá od poloviny července do konce srpna. Ideální čas pro pozorování ale nastává v období maxima, tedy dnes v noci.
Nejlepší podmínky pro pozorování by měly být mezi půlnocí a svítáním, tedy mezi druhou a pátou hodinou ranní, kdy bude radiant (místo, odkud meteory zdánlivě vylétají) v souhvězdí Persea nejvýše na obloze.
Navzdory měsíčnímu svitu by mělo být vidět přibližně 10 až 20 meteorů za hodinu. Oproti typickým 50 až 100 meteorům je to sice méně, ale i tak se jedná o krásnou podívanou. Pokud budete mít štěstí, můžete spatřit i takzvaný bolid, což je velmi jasný meteor.
Praktické tipy pro nejlepší zážitek
Pro co nejlepší zážitek z pozorování platí několik osvědčených rad:
- Vyhněte se městům a oblastem s výrazným světelným znečištěním. Ideální jsou lokality s tmavou oblohou, jako jsou Jizerské hory, Beskydy nebo Šumava.
- Dopřejte svým očím alespoň 20-30 minut, aby se plně přizpůsobily tmě. Během čekání se vyhněte používání telefonu.
- Pozorujte bez optiky. Meteory jsou nejlépe viditelné pouhým okem, protože pokrývají velkou část oblohy. Dalekohled by zúžil zorné pole.
- I v srpnu mohou být noci chladné. Nepodceňujte oblečení, vezměte si deku nebo spacák.
Bonusový úkaz: konjunkce Venuše a Jupitera
Pro ty nejvytrvalejší pozorovatele je připraveno překvapení. Ráno kolem 2:30 se na severovýchodě oblohy přiblíží dvě nejjasnější planety – Venuše a Jupiter. Jejich konjunkce, tedy zdánlivé přiblížení, vytvoří další nezapomenutelný úkaz, který skvěle doplní pozorování padajících hvězd.
Akce po celé republice
Mnoho hvězdáren po celé České republice pořádá speciální pozorovací večery, které jsou často doplněny přednáškami, koncerty, nebo dokonce ochutnávkou vína. Tyto akce vám umožní spojit astronomický zážitek s příjemnou společenskou událostí a dozvědět se o vesmíru ještě víc.
Hvězdárna Žebrák
Spojte pozorování meteorického roje Perseid s koncertem Michala Šindeláře a piknikem pod širým nebem. Program proběhne v úterý 12. srpna 2025 od 20:00.
Planetárium Ostrava
V Planetáriu Ostrava si užijete komplexní zážitek. Kromě pozorování dalekohledy si můžete poslechnout přednášky a odpočinout si v chill zóně na lehátkách. Děti se mohou zúčastnit školy hledání meteoritů a každý návštěvník navíc dostane originální čokoládovou Perseidku.
Češi a Slovák zachytili unikátní meteorický roj. Výsledný snímek vznikal dvanáct let
Hvězdárna Jaroslava Trnky ve Slaném a vinotéka U Dvou srdcí
Spojte příjemné s užitečným. Ve Slaném můžete při pozorování meteorů degustovat až osm druhů vín a užít si příjemnou atmosféru.
Hvězdárna Chomutov
Pokud toužíte Perseidy sledovat ve společnosti dalších fanoušků astronomie, zavítejte na Hvězdárnu Františka Josefa Gerstnera v Chomutově. Společné pozorování se zde koná každý večer od 11. do 17. srpna.
Tak si dnes v noci něco přejte!