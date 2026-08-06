Letošní Perseidy budou intenzivní, ozvláštní je zatmění Slunce i Měsíc v novu

Matouš Waller
  7:32
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Nadcházející 12. srpen se ponese ve znamení hned dvou neobvyklých astronomických úkazů. Částečné zatmění Slunce, k němuž dojde těsně před jeho západem, si nepůjde do sytosti užít v celé zemi. Meteorický roj Perseidy, jehož nejsilnější fáze přijde jen krátce po zatmění, už bude viditelný odkudkoli.

Meteorický roj Perseidy, kterému přísluší lidový název Slzy svatého Vavřince – ten má 10. srpna svátek – se každoročně vrací v průběhu léta. Přesněji od poloviny července do konce srpna, s tím, že nejsilnější bývá mezi 11. a 13. srpnem. Ono maximum vychází v roce 2026 na dvanáctého.

Letos lze očekávat nebývale výrazný roj. Napomůže mu Měsíc v novu, díky kterému bude obloha obzvlášť potemnělá. Astronomové předpovídají, že vidět bude mezi 50 a 80 meteory za hodinu.

Perseidy v divočině i hvězdárnách

Na pozorování Perseid nejsou třeba nějaké důkladné přípravy, vidět budou bez problému z celé země. Ideální je však samozřejmě místo s minimem světelného smogu.

Nejvhodnější doba na pozorování Perseid bude od půlnoci na 13. srpna do zhruba čtvrté hodiny ranní. Právě tehdy bude souhvězdí Persea, z nějž meteory zdánlivě vylétají (a po kterém nese celý jev jméno), na obloze nejvýše.

Jak se nachystat na pozorování Perseid

  • Vyhnout se oblastem s výrazným světelným znečištěním
  • Přizpůsobit oči tmě – nejméně 20 minut (a bez koukání do telefonu)
  • Pozorovat přímo okem, dalekohledy zužují zorné pole
  • Teplé oblečení či deky s sebou

Variantou pozorování Perseid na vlastní pěst jsou hromadné akce, které (mnohdy v kombinaci s pozorováním zatmění Slunce) hodlá uspořádat celá řada hvězdáren po celém Česku.

Veřejné pozorování meteorického roje Perseidy (zdroj: astro.cz)
LokalitaČas konání Včetně pozorování zatmění Slunce 12. srpna
Hvězdárna Ondřejov12. srpna od 19:00 až 13. srpna do 8:00Ano
Planetárium Ostrava13. srpna; 18:00 až 01:00Ano, ale bude o den dříve
Hvězdárna Žebrák12. srpna od 16:00 až 13. srpna do 00:00Ano
Hvězdárna Ďáblice, Praha12. srpna od 18:30
do 23:59		Ano
Hvězdárna Teplice12. srpna od 21:30 do 24:00Ano, ale jako samostatná akce
Hvězdárna Chomutov 10. až 16. srpna mezi 21:00 a 24:00Ano
Hvězdárna Slaný11. až 13. a 15. srpna od 19:00 do 24:00Ano

Meteorický roj Perseidy je proudem prachových částic komety Swift-Tuttle (správně 109P/Swift-Tuttle), prolétajícím vysokými vrstvami zemské atmosféry.

Částice do atmosféry vlétají rychlostí okolo šedesáti kilometrů za sekundu ve výšce přibližně 120 kilometrů a rychle o zhruba čtyřicet kilometrů klesnou. Průchod atmosférou vzduch extrémně stlačí a zahřeje, což vytváří charakteristické světelné stopy na obloze.

Nejstarší záznamy o pozorování Perseid pocházejí z Číny a jsou téměř dva tisíce let staré.

Nejdřív zatmění, pak Perseidy

Večer 12. srpna i následující noc bude nicméně na dechberoucí astronomické úkazy ještě o něco bohatší. Jen krátce před setměním zakryje Měsíc velkou část slunečního kotouče. Nad Českem však nepůjde o zatmění úplné, neboť pás totality bude procházet nad Islandem a Španělskem.

V srpnu Měsíc zakryje Slunce. Kam vyrazit za úplným zatměním Slunce?

Přesto bude i v našich končinách velmi výrazné – do stínu se v závislosti na konkrétním místě pozorování ukryje mezi 83 a 87 procenty Slunce. Vidět bude nicméně jen na místech s nijak nerušeným výhledem k západnímu obzoru. Na části území navíc k maximální fázi zatmění dojde až po západu.

Kvůli těsnému načasování tedy bude pro pozorování zatmění Slunce nezbytný pečlivý výběr lokality.

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