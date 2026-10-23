Dospělé pestřenky se podobně jako včely živí nektarem a pylem. Rostlinám za ně na oplátku poskytují cenné služby. Roznášejí pylová zrna z květu na květ. Mají ještě jeden důležitý zvyk. Značná část pestřenek provozuje sezónní migraci. Urazí při ní řádově stovky kilometrů. Pro rostliny je taková věc obzvlášť výhodná.
Umožňuje jim totiž výměnu DNA na velké vzdálenosti. Zaručuje tak, že jejich populace oddělené od zbytku druhu mořem či vysokými horami zůstanou navzájem v kontaktu. Přispívá to k zachování genetické rozmanitosti.
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Skupina vědců vedená Antonínem Hlaváčkem z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity se pokusila vyčíslit, nakolik je role pestřenek coby opylovačů významná. Nastražili proto v Červenohorském sedle v Hrubém Jeseníku pasti. Vybírali je tři roky.
Povedlo se jim ulovit celkem 19 druhů pestřenek. Na tělech 263 z nich vědci pečlivě spočítali pylová zrna. Absolutní rekord drží jedna pestřenka trubcová. Entomologové na ní našli 4 178 zrn. Průměr všech jedinců stejného druhu vyšel ale jen 528.
Následně se badatelé pustili do hlavního odhadu. Kolik zrn pruhované mouchy po Evropě přenesou? Bylo k tomu potřeba vědět, kolik pestřenek podniká dlouhé cesty. Čísla ve vědecké literatuře se opět dost lišila. Různí výzkumníci totiž používají různé metody chytání a počítání.
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Nejvyšší odhad činil 1,5 miliardy pestřenek migrujících na vzdálenost 300 kilometrů. Pocházela z Britských ostrovů. Podle výzkumníků by to odpovídalo zhruba 300,1 miliardy každoročně přemístěných zrn. V celé Evropě by mohlo jít o biliony (1012, jednička a dvanáct nul) zrn ročně.
Pestřenek naneštěstí podobně jako jiného hmyzu v poslední době ubývá. Mohou za to intenzivní zemědělství, světelné znečištění, změna klimatu a zavlečené druhy z jiných kontinentů. Bez dálkového přenosu pylu je genetická rozmanitost rostlin v ohrožení.