Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k situaci postavil s nadhledem a otevřeností. Nejdůležitější je pro něj spokojenost a pohoda člena rodiny.
„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová," prozradil frontman Olympicu.

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová," prozradil frontman Olympicu.

Matylda Jandová (2025)
Frontman Olympicu Petr Janda s vnuky Petrem (vlevo) a Matoušem, ze kterého je dnes Matylda.
Matylda Jandová (2025)
Petr Janda na koncertě Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2 arena, Praha).
„Bereme to jako fakt. Asi před dvěma lety nám Matouš řekl, že se cítí být holkou. A tak je z vnuka nyní vnučka, no. Prostě se to stalo. Příroda je silnější než vše ostatní. Jde o to, aby se cítila dobře. Na ničem jiném nesejde,“ prozradil Blesku frontman skupiny Olympic.

Petr Janda je známý nejen jako jedna z největších ikon českého rocku, ale i svou velkou rodinou – má celkem pět dětí a čtyři vnoučata. Teď se rodina rozrostla o další kapitolu, která není úplně běžná. Pro muzikanta je to další životní zkušenost, kterou přijímá s pokorou a rozvahou. Změna podle něj nijak nenarušila rodinné vztahy a všichni dál fungují jako dřív.

Rodina udržuje nadále i tradiční společné chvíle, například nedávné vánoční svátky strávili všichni společně, jako by se nic nezměnilo. Jandovi Matyldu podporují a respektují její rozhodnutí.

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová," prozradil frontman Olympicu.
Matylda Jandová (2025)
Frontman Olympicu Petr Janda s vnuky Petrem (vlevo) a Matoušem, ze kterého je dnes Matylda.
Matylda Jandová (2025)
Osobní život Petra Jandy je stejně bohatý jako jeho hudební kariéra. S první manželkou Janou měl dvě děti, mezi nimi i dnes známou zpěvačku Martu Jandovou. S druhou manželkou Martinou má dceru a se svou současnou manželkou Alicí, která je o čtyřicet let mladší, další dvě dcery.

Od dcery, zpěvačky Marty Jandové má rocker vnučku Marušku a od dcery Elišky pak nejmladší vnučku Julinku. Od syna Petra, který v roce 2001 zemřel na rakovinu, má Petr Janda ještě třicetiletého vnuka Petra – nadaný muzikant studoval prestižní školu Berklee College of Music v americkém Bostonu a věnuje se hraní na saxofon.

Petr Janda, který neztrácí ani po osmdesátce energii a kreativitu, je jedním z pilířů české rockové hudby. Jako zpěvák, kytarista a hlavní autor písní stojí v čele kapely Olympic už od roku 1963, což z něj dělá jednu z nejdéle působících hudebních osobností u nás.

Kapela se zapsala do dějin české i slovenské hudby hity jako Želva, Dej mi víc své lásky, Slzy tvý mámy, Jasná zpráva, Okno mé lásky či Dynamit, nadále koncertuje a nahrává nové skladby.

