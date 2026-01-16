Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Bereme to jako fakt. Asi před dvěma lety nám Matouš řekl, že se cítí být holkou. A tak je z vnuka nyní vnučka, no. Prostě se to stalo. Příroda je silnější než vše ostatní. Jde o to, aby se cítila dobře. Na ničem jiném nesejde,“ prozradil Blesku frontman skupiny Olympic.
Petr Janda je známý nejen jako jedna z největších ikon českého rocku, ale i svou velkou rodinou – má celkem pět dětí a čtyři vnoučata. Teď se rodina rozrostla o další kapitolu, která není úplně běžná. Pro muzikanta je to další životní zkušenost, kterou přijímá s pokorou a rozvahou. Změna podle něj nijak nenarušila rodinné vztahy a všichni dál fungují jako dřív.
Rodina udržuje nadále i tradiční společné chvíle, například nedávné vánoční svátky strávili všichni společně, jako by se nic nezměnilo. Jandovi Matyldu podporují a respektují její rozhodnutí.
Osobní život Petra Jandy je stejně bohatý jako jeho hudební kariéra. S první manželkou Janou měl dvě děti, mezi nimi i dnes známou zpěvačku Martu Jandovou. S druhou manželkou Martinou má dceru a se svou současnou manželkou Alicí, která je o čtyřicet let mladší, další dvě dcery.
Od dcery, zpěvačky Marty Jandové má rocker vnučku Marušku a od dcery Elišky pak nejmladší vnučku Julinku. Od syna Petra, který v roce 2001 zemřel na rakovinu, má Petr Janda ještě třicetiletého vnuka Petra – nadaný muzikant studoval prestižní školu Berklee College of Music v americkém Bostonu a věnuje se hraní na saxofon.
Petr Janda, který neztrácí ani po osmdesátce energii a kreativitu, je jedním z pilířů české rockové hudby. Jako zpěvák, kytarista a hlavní autor písní stojí v čele kapely Olympic už od roku 1963, což z něj dělá jednu z nejdéle působících hudebních osobností u nás.
Kapela se zapsala do dějin české i slovenské hudby hity jako Želva, Dej mi víc své lásky, Slzy tvý mámy, Jasná zpráva, Okno mé lásky či Dynamit, nadále koncertuje a nahrává nové skladby.