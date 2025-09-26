Petr Nárožný stále trpí bolestmi. Přesto se snažil lidi pobavit

Noha ho velmi bolela, i když se při chůzi opíral o hůlku. A jako naschvál byl nucený pod pódiem v dešti a zimě čekat dlouhých dvacet minut, než na něj přišla řada, aby promluvil.
„Pohádky jsem měl rád jako malý kluk, strašně moc jsem jich přečetl, protože televize nebyla a netušil jsem, že je jednou budu dětem taky vyprávět. Myslím, že jsem jich udělal docela dost, ty nejznámější z těch animovaných jsou Žofka a Mach a Šebestová. Ale natočil jsem i jiné,“ vyprávěl sedmaosmdesátiletý herec.
„A dostal jsem spousty gratulací a díků za to, že jsem to tak krásně nadaboval. Ale já dabovat neumím. Dvakrát v životě jsem daboval a vždycky to dopadlo hrozně. Bylo to blbý, protože já se neumím trefit do těch úst. Já jsem tu pohádku celou načetl a oni to pak tři měsíce se sluchátky na uších podle mě malovali. Áda Born, dej mu pánbůh nebe, navrhl jednotlivé figurky, Miloš Macourek napsal děj a zapomíná se stále na jednoho pána, který z téhle trojice umřel první, a to byl Jaroušek Doubrava. Měl skromný titul animátor a byl to pán, který všechny obrazové vtipy neboli gagy, které jsou v těch pohádkách, vymyslel,“ vzdal hold svým kolegům – tvůrcům.
Pro mluvící strom ve Wonderlandu namluvil pohádku O dráčkovi. „Opravdu?“ divil se, když mu to bylo připomenuto. „Musíte mě omluvit, protože první díl Macha a Šebestové jsem namluvil v roce 1976,“ omlouval se, že všechnu svoji tvorbu si nemůže pamatovat. Jenomže pohádku O dráčkovi načetl před pár týdny. Je ale pochopitelné, že mu trošku zapadla v paměti.
Petr Nárožný má za sebou úraz, který si způsobil loni na zájezdu s divadlem ve Zlíně, když upadl v hotelové koupelně a zlomil si stehenní kost. Následně podstoupil operaci, ale od té doby se zpátky do původní kondice nedostal. Dokonce musel přestat hrát divadlo.
„Ta noha mě moc bolí, tak se na mě nezlobte, ale jsem nenaladěný,“ omlouval se v zákulisí. U stejné nohy mu před úrazem vyměňovali kyčelní kloub. A když byl po operaci stehenní kosti, dostal infekci, která ho opět uzemnila. Teď se pohybuje s hůlkou a když si sedá, dělá to velmi pomalu a opatrně, přičemž ve tváři se mu zračí bolest.
Když ale spatřil z improvizovaného venkovního pódia dav, který mu naslouchal, probudil se v něm opět herec lačný potlesku a ovací a dal k dobru historku: „Býval jsem velký fanatik do řízení letového provozu. Zajímalo mě, jak to tam dělají, jak vedou ta letadla na přistání a strašně jsem toužil vidět to jejich pracoviště. Je to jedno z těch strašných povolání, kde si nemůžete dovolit udělat chybu, protože když ji uděláte, může to znamenat, že dvě stě lidí je mrtvých, to není legrace. A šel jsem do té řídící věže. Bylo to bezvadný, byl jsem tam se synem dvě hodiny, všechno nám vysvětlili, ukázali, a když jsem nadšený odcházel domů, loučil se velitel směny se mnou slovy: Hádejte pane Nárožný, co je u nás nejoblíbenější filmovou hláškou? Já říkám, že nevím, a on: Máchale, spadlo ti to!“
Je vidět, že dispečeři letového provozu mají navzdory nervy drásající práci smysl pro humor a taky že sledují pohádky. Přinejmenším S čerty nejsou žerty museli vidět, protože je oslovila replika, kterou v ní pronáší Petr Nárožný.