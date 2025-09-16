Prezident Pavel objel na dovolené Rumunsko. Přivítali ho medvědi

V pondělí 15. září se vrátil prezident Petr Pavel z dovolené do svého úřadu. Začátkem září vyrazil opět na motocyklovou dovolenou, tentokrát cestoval autovlakem do Košic, odkud pokračoval na motocyklu přes Maďarsko do Rumunska, které následně projel skoro celé kolem dokola.
Petr Pavel při vykládce svého motocyklu v Košicích

Petr Pavel při vykládce svého motocyklu v Košicích

Petr Pavel se v autovlaku do Košic těší na motocyklová dobrodružství.
Šotoliny v rumunských horách
Ikonická silnice Trans Fagaraš
Upřednostňoval hory a vyhledával spíše skromnější ubytování a anonymitu. Trasy plánoval sám, nikde nespal více než jednu noc a ubytování plánoval ze dne na den. Cestoval jen s několika málo přáteli a s minimální ochrankou. Kdo ho nezná, snadno by si spletl tuhle společnost spíše s partou dobře se bavících přátel na cestách.

„Cesta vlakem byla skvělá, protože jsme ušetřili dva dny a zároveň bylo fajn, že jsme se před cestou vyspali. A pokud jde o tu cestu, tak bych každému Rumunsko doporučil. Občas máme předsudky, že je hodně zaostalé, ale přitom je to země, která je nádherná se spoustou příjemných lidí a moc pěkných míst. Myslím, že když lidé vyrazí do hor, tak určitě neudělají chybu, protože ty hory mají pořád v sobě něco divokého a zároveň velice přívětivého, co by asi dneska málokde člověk našel,“ komentuje Petr Pavel exkluzivně pro iDNES.cz

Mezi navštívenými místy nemohly chybět ikonické horské silnice Trans Fagaraš a Trans Alpina. Našel se čas i na procházky a návštěvy mnoha zajímavostí. O dobrodružství nebyla nouze a došlo i na setkání s medvědy.

Jindy zase s doktorem Tomášem Šebkem pomohli na ulici neznámému člověku zvládnout epileptický záchvat. Dotyčný samozřejmě vůbec netušil, kdo mu pomáhal.

Celkem tato parta najela přes tři tisíce kilometrů a nenechala se zastavit ani špatným počasím. Většinu najezdil po asfaltu, ale rád se svezl i lehčími terény po nezpevněných cestách.

„Osobně neznám lépe fungující skupinu motorkářů, která dokáže jezdit tak dynamicky a samozřejmě s důrazem na bezpečnost. Výlet byl samozřejmě především o cestování na motorkách, ale úžasné byly i večery s diskuzemi o vážných i nevážných věcech,“ okomentoval jeden z účastníků expedice.

