Budu se léčit s rakovinou lymfomu, oznámil moderátor a novinář Petr Šimůnek

  12:44aktualizováno  12:44
Zakladatel a dlouholetý šéfredaktor českého magazínu Forbes, novinář a moderátor Petr Šimůnek (57) na sítích spustil svůj nový podcast Všechno začíná dnes. Zároveň oznámil, že mu před pár dny lékaři diagnostikovali rakovinu lymfomu.
„Věta, kterou nechcete slyšet. Mám rakovinu. Tu jsem napsal včera ve svém newsletteru. Byl to malý coming out o mém zdravotním stavu – budu se léčit s rakovinou lymfomu, diagnózu jsem se dozvěděl v pátek,“ napsal Šimůnek ke svému příspěvku, kde také představuje svůj podcast.

„A dnes ráno sedím a říkám si, jestli je vůbec správný moment mluvit o něčem dalším. O mém podcastu. Pak mi došlo, že vlastně ano. Protože ten název – Všechno začíná dnes – se mě nakonec týká víc, než jsem čekal. Ten podcast je o zlomových chvílích. O rozhodnutích, která mění život. O tom, co přijde potom,“ dodal s tím, že první epizodu s Martinem Pošem vydá v pondělí odpoledne.

Novinář, moderátor a speaker Petr Šimůnek v médiích působí víc než 37 let. Má zkušenosti z televize, rádia, novin i časopisů. Novinářskou kariéru začal v MF DNES a v rakouské tiskové agentuře APA jako ekonomický zpravodaj v Praze.

Poté prošel různými vedoucí funkcemi v novinách a šest let vedl Hospodářské noviny jako šéfredaktor. V roce 2011 založil český magazín Forbes a v jeho čele stál 14 let. Od února 2025 ho na pozici šéfredaktora nahradil Zdravko Krstanov.

Šimůnek má s manželkou Lucií čtyři děti a jak sám píše na svých stránkách, páté je na cestě. Žijí v Praze a část roku tráví také ve španělské Valencii.

