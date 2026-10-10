StarDance: Petra Nesvačilová odstupuje před začátkem soutěže, na parketu se ale objeví

Těsně před zahájením nové řady StarDance přišla nečekaná zpráva. Josef Ducký za Českou televizi pro iDNES.cz potvrdil, že Petra Nesvačilová kvůli zdravotním problémům nebude v taneční soutěži pokračovat. Herečka si poranila nohu a její stav jí neumožňuje nastoupit do dalších soutěžních kol. Po jejím boku měl tančit profesionál Filip Hudlický.
„Naši milí, bohužel vám musíme oznámit, že kvůli mému zranění nemůžeme ve StarDance dále pokračovat. Velmi nás to mrzí. Ani slovy nejde vyjádřit jak. Fílo, jsi úžasný tanečník a choreograf a mrzí mě, že teď to svět neuvidí, děkuji ti. A vám děkujeme za přízeň a že jste s námi,“ vzkázala Nesvačilová divákům prostřednictvím oficiálního instagramového profilu StarDance.
Zklamání neskrývá ani její taneční partner. „Nejvíc mě mrzí, že s Péťou nemůžeme ukázat, na čem jsme tolik týdnů dřeli. A kam se ona jako tanečnice za tu dobu posunula, protože jsem na ni moc pyšný,“ uvedl Hudlický. Zároveň dodal, že je smutné, že společnou práci nemohou předvést v soutěži, důležité ale podle něj je, že díky StarDance našli jeden druhého.
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Přestože dvojice ze soutěže odstupuje, diváci ji v sobotu večer uvidí na parketu. Nesvačilová s Hudlickým předvedou společný nesoutěžní tanec, pro který nebude možné hlasovat. Podle kreativní producentky pořadu Lucie Kapounové potřebuje herečka několik týdnů na zotavení.
„Je mi moc líto, že Petra s Filipem musí tuhle situaci řešit. Zdraví je ale vždycky na prvním místě, a to bez ohledu na okolnosti. Oba si zaslouží naši podporu, a proto budou i dnes součástí naší StarDance party,“ uvedla Kapounová.
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Producentka zároveň vyjádřila naději, že se herečka na parket ještě vrátí. Pokud její zotavování proběhne dobře, mohla by se představit v desátém díle, kdy se mají na parket vrátit všechny páry. Její účast v tomto díle však zatím nelze považovat za jistou.
Pro Nesvačilovou a Hudlického tak soutěžní část letošní StarDance končí ještě před prvním soutěžním vystoupením. Jejich společný tanec ale bude možné sledovat během sobotního přímého přenosu.