Brosnan s chotí oslavili stříbrnou svatbu. Jejich láska začala po tragické ztrátě

Brosnanova první manželka, australská herečka Cassandra Harrisová, podlehla v roce 1991 rakovině vaječníků. „Je v tom všem neuvěřitelná krutost. Ztratit člověka, se kterým jste sdíleli všechno, je zdrcující,“ vyjádřil se herec.
Smithová, která se po několika hereckých rolích věnovala žurnalistice a dokumentární tvorbě, tehdy pracovala jako televizní korespondentka. Do Cabo San Lucas v Mexiku přijela pracovně a na jednom z večírků potkala Brosnana. „Byl okouzlující a měl v očích takový zvláštní lesk,“ popsala jejich první setkání.
„V Keely Shaye jsem našel úžasnou ženu. Ani kdybych hledal milionkrát, nenašel bych nikoho tak skvělého,“ pochvaluje si dnes představitel agenta 007 Jamese Bonda.
Pár se vzal v roce 2001 v irském opatství Ballintubber Abbey. Jejich manželství ale podle Brosnana nebylo vždy bez problémů. „Prošli jsme si už lecčím a zažili jsme mnoho, mnoho těžkostí, jako každá rodina,“ řekl v roce 2023. Brosnan má s Keely dva syny, Dylana a Parise, a společně také vychovávali jeho děti z předchozího manželství.
Herec svou manželku dlouhodobě brání i před kritikou jejího vzhledu. Když se na internetu objevovaly poznámky o její postavě, Brosnan dal jasně najevo, že pro něj se její přitažlivost nikdy nezměnila. „Miluji každou křivku jejího těla. V mých očích je to ta nejkrásnější žena,“ řekl. „V minulosti jsem ji upřímně miloval pro její osobnost, nejen pro její krásu, a teď ji miluji ještě víc, protože je matkou mých dětí.“