Písničkář Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný, se raduje z dalšího přírůstku do rodiny. Po dvou synech se dočkal také dcery. Radostnou novinu oznámil na Instagramu, kde zveřejnil fotografii ručičky novorozené holčičky, kterou drží s manželkou společně za prst. K příspěvku připojil stručný popisek: „Kristýnka Pokorná na stage!“
Muzikant s manželkou Eliškou se o radostnou událost podělili s fanoušky. Příspěvek zveřejnili společně na svých instagramových účtech. Další podrobnosti o narození holčičky ani její datum narození zatím neuvedli.
Pokáč a Eliška Pokorná, kterou veřejnost zná také pod jejím dívčím příjmením Klučinová, už společně vychovávají dva syny. Prvorozený Teodor se narodil v únoru 2021, mladší Tobiáš přišel na svět v říjnu 2022. Nyní se jejich rodina rozrostla o dalšího člena.
S Eliškou, bývalou úspěšnou vícebojařkou a dvojnásobnou olympioničkou, se Pokáč poznal díky hudbě. Na jeho koncert přijela jako fanynka, později spolu začali trávit čas a jejich vztah se postupně rozvinul. Vzali se v říjnu 2021, několik měsíců po narození prvního syna.
Pokáč patří mezi oblíbené české písničkáře, proslavil se především humornými texty inspirovanými každodenním životem. Rodičovství se stalo jedním z jeho častých námětů a zkušenosti s výchovou dětí promítá také do své tvorby.