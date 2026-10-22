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Pokáč má po dvou synech dceru, písničkář ukázal novorozenou Kristýnku

  14:07aktualizováno  14:07
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Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná

Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná | foto:  Michal Sváček, MAFRA

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Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná
38 fotografií
Písničkář Pokáč se stal trojnásobným tátou. Po dvou synech Teodorovi a Tobiášovi má s manželkou Eliškou také dceru. Novorozenou holčičku, která dostala jméno Kristýnka, ukázal na sociálních sítích.

Písničkář Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný, se raduje z dalšího přírůstku do rodiny. Po dvou synech se dočkal také dcery. Radostnou novinu oznámil na Instagramu, kde zveřejnil fotografii ručičky novorozené holčičky, kterou drží s manželkou společně za prst. K příspěvku připojil stručný popisek: „Kristýnka Pokorná na stage!“

Muzikant s manželkou Eliškou se o radostnou událost podělili s fanoušky. Příspěvek zveřejnili společně na svých instagramových účtech. Další podrobnosti o narození holčičky ani její datum narození zatím neuvedli.

Jan Pokorný alias Pokáč a Eliška Pokorná
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38 fotografií

Pokáč a Eliška Pokorná, kterou veřejnost zná také pod jejím dívčím příjmením Klučinová, už společně vychovávají dva syny. Prvorozený Teodor se narodil v únoru 2021, mladší Tobiáš přišel na svět v říjnu 2022. Nyní se jejich rodina rozrostla o dalšího člena.

S Eliškou, bývalou úspěšnou vícebojařkou a dvojnásobnou olympioničkou, se Pokáč poznal díky hudbě. Na jeho koncert přijela jako fanynka, později spolu začali trávit čas a jejich vztah se postupně rozvinul. Vzali se v říjnu 2021, několik měsíců po narození prvního syna.

Pokáč patří mezi oblíbené české písničkáře, proslavil se především humornými texty inspirovanými každodenním životem. Rodičovství se stalo jedním z jeho častých námětů a zkušenosti s výchovou dětí promítá také do své tvorby.

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