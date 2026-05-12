Roční spotřeba piva v Česku na hlavu se pohybuje kolem 130 litrů, což je suverénně nejvíce ze všech alkoholických nápojů. A i když v posledních letech roste obliba zahraničních piv, ta česká stále hrají prim.
Piva vyráběná v Česku se od těch zahraničních liší chutí i složením, díky čemuž jim v roce 2008 Evropská unie udělila chráněné zeměpisné označení České pivo. Dokládá, že pivo se v Česku vaří specifickou technologií za použití jedinečných surovin.
Čím se liší české pivo od jiných?
Od zahraničních piv se to české liší vcelku vysokým obsahem neprokvašeného extraktu, hořkostí, vyšším pH i významnějším obsahem polyfenolů (tříslovin). Rozdíly jsou také ve složení obsažených aminokyselin a bílkovin.
Podrobně se jeho složením zabýval Pavel Dostálek z Ústavu biotechnologie VŠCHT, který ho nazývá „tekutým chlebem“. „Pivo ale, na rozdíl od chleba, má daleko výhodnější složení,“ uvádí potravinářský chemik Dostálek.
Pivo jako „tekutý chléb“
Stejně jako u chleba, i pro výrobu piva jsou základem obiloviny. Ječmen, který se pro slad používá nejčastěji, do piva přináší významné látky. V chlebu, v našich podmínkách zpravidla pšeničném, najdeme stejně jako v pivu vitamíny skupiny B, rozpustnou vlákninu a křemík.
V mnoha dalších ukazatelích ale pivo chléb dalece předčí. Je to zejména obsah křemíku, který je v pivu obsažen ve snadno biologicky využitelné formě. Pivo také obsahuje značné množství draslíku a naopak má nízkou koncentraci sodíku, což je z hlediska výživy žádoucí. Nadměrný příjem sodíku (například v kuchyňské soli) představuje zátěž pro kardiovaskulární systém a vede k zadržování vody v těle.
„Zdrojem dalších biologicky aktivních látek piva je chmel, který propůjčuje pivu nejen aroma a hořkost, ale i schopnost piva rychle zahnat žízeň,“ doplňuje Dostálek. Některé látky obsažené v chmelu mají mírně antibiotické vlastnosti, další přispívají k zvýšení hladiny estrogenů. Pití piva může být proto podle Dostálka prospěšné mimo jiné i pro ženy v menopauze.
|Látka
|Pšeničný chléb (30 g)
|Pivo (0,5 l)
|Obsah vody (%)
|40
|nad 90
|Bílkoviny (%)
|7,5
|0,5
|Sacharidy (%)
|49
|3
|Tuky (%)
|1,5
|0
|Energetický obsah (kcal)
|72
|221
|VITAMÍNY
|Thiamin (mg)
|0,11
|0,026
|Riboflavin (mg)
|0,09
|0,131
|Niacin B3 (mg)
|1,6
|1,9
|Pyridoxin (mg)
|0,04
|0,24
|Kyselina listová (mg)
|25
|31
|Kyselina pantothenová B5 (mg)
|0,24
|0,22
|KATIONTY
|Vápník (mg)
|36
|21
|Železo (mg)
|0,9
|0,10
|Hořčík (mg)
|12
|31
|Fosfor (mg)
|39
|74
|Draslík (mg)
|46
|141
|Sodík (mg)
|130
|21
|Zinek (mg)
|0,3
|0,06
|Měď (mg)
|0,04
|0,026
Pozn: Tabulka byla převzata z článku prof. Dostálka v časopise Výživa a potraviny 6/2020.
Pivem proti cukrovce?
Jedním z překvapivých účinků piva je prevence diabetes, neboli cukrovky 2. typu. Někdy se jí přezdívá také stařecká a vedle genetických dispozic ji způsobuje zejména nesprávný životní styl, vedoucí k inzulinové rezistenci. Naopak trojmocný chrom obsažený v pivu napomáhá citlivosti buněk na inzulin, a tím ovlivňuje jak hladinu cukru v krvi, tak zpracování a využití sacharidů. Díky tomu je mezi mírnými konzumenty piva nižší výskyt cukrovky 2. typu.
Zvýšenou potřebu chromu mají také sportovci, zejména ti, kteří si hodlají vybudovat větší svalovou hmotu. „Účinky chromu bývají dokonce přirovnávány k anabolikům, což jsou látky, které stimulují růst svalové hmoty. Chrom bývá také někdy nazýván ‚stavitelem svalstva‘,“ uvádí na svém webu jedna ze zdravotních pojišťoven.
Chrom ale není jediným prospěšným prvkem obsaženým v pivu. Kromě již zmíněného křemíku je to také vápník, hořčík, zinek, měď a selen, jak vyjmenovává Dostálek.
Křemík působí proti demenci
Tou možná nejdůležitější látkou, díky níž je pivo tak prospěšné zdraví, je křemík. Křemík je stopový prvek nezbytný pro pojivovou tkáň, zdravé cévy, ale také pro stavbu kostí a pro pevnost a elasticitu kůže včetně nehtů a vlasů. Proto je oblíbenou složkou potravinových doplňků pro péči o pleť.
Přirozeně ve stravě lidské tělo získává křemík zejména z obilovin či luštěnin, ale také z minerálních vod nebo právě z piva. Pivo má oproti ostatním zmíněným zdrojům tu výhodu, že křemík se v něm nachází v dobře využitelné formě – jako sloučeniny kyseliny křemičité, které se lehce vstřebávají ve střevech.
Navzdory tomu, že křemík patří mezi esenciální stopové prvky, jeho role v těle není dosud plně prozkoumaná. Průzkumy ale ukazují, že dokáže z těla „vyhnat“ hliník – látku, která se během života v organismu hromadí a je pokládaná za jednu z příčin vzniku Alzheimerovy choroby. Jak uvádí Dostálek, několikaměsíční pitná kúra (založená tedy nikoliv na pivu, ale na minerálkách s vysokým obsahem křemíku) vedla k tomu, že se u lidí začal hliník vyplavovat ve zvýšené míře močí. Jiná studie ukázala, že ve francouzském regionu, kde se nachází voda s vysokým obsahem křemíku, je výrazně nižší výskyt Alzheimerovy choroby.
Kolik křemíku obsahuje pivo?
Obsah křemíku v pivu závisí nejvíc na použitých surovinách a na použité technologii. Zjednodušeně řečeno, čím důkladněji se vaří, tím více křemíku z ječmene se do piva nakonec dostane. Profesor Dostálek spolu s kolegou z VŠCHT Rudolfem Cejnarem dospěli k tomu, že nejlepší je použití dekokčního postupu, při kterém se rmut opakovaně vaří. „Piva vařená tradičním dvourmutovým postupem jsou proto bohatší na křemík než piva vařená s využitím infuzního postupu,“ shrnují autoři studie publikované v Chemických listech,
V českých pivech se obsah křemíku pohybuje v širokém rozmezí od 13 do 113 miligramů na litr. Nejméně je ho v nealkoholických pivech, nejvíc ve speciálech. Obsah křemíku závisí i na použité odrůdě ječmene, světlé slady mají křemíku víc než tmavé.
|Typ piva
|Mg křemíku na litr
|Nealkoholická piva
|19,5
|Výčepní piva
|43,5
|Ležáky
|50,4
|Speciální piva
|63,0
|Pivo typu ale
|55,2
|Pšeničné pivo
|44,0
Zdroj: Cejnar, R.-Dostálek, P.: Křemík a pivo, Chemické listy 107, 110-113 (2013)
Z dalších piv, která vědci analyzovali, a která pocházela i ze zahraničí, dopadla velmi dobře také čiroková piva, tedy ta, která jsou vyhledávaná celiaky nebo lidmi vyhýbajícími se lepku. Nejlepší hodnoty měla piva IPA (India pale ale) a dále světlá piva typu ale (pale ale).
Kolik piva je tak akorát?
Všechny benefity piva, jak zdůrazňuje Dostálek, se mohou projevit jen při mírné konzumaci. Jinak už převýší zdravotní rizika spojená s alkoholem, ale také s vysokým energetickým obsahem. Na tom, kolik alkoholu je bezpečná dávka, se odborníci neshodnou, většinou se ale mluví o jednom pivu pro muže denně a jednom malém pivu u žen. „Jestli tedy pivo bude zdraví prospěšné nebo ne, může ovlivnit konzument sám,“ uzavírá Dostálek.