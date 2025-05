Autor: Lidovky.cz

15:45

Za chvíli tu máme červen. Začne být pořádné teplo, lidé vyrazí na koupaliště, přehrady či k řekám. Současná móda nabízí nespočet možných typů plavek, jejich barev a vzorů. Co se ale nosilo k vodě za minulého režimu? Podívejte se do naší galerie, jak to tehdy vypadalo.