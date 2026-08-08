Během letních veder je koupání téměř nezbytností. Většina žen dnes vyráží v dvoudílných plavkách nejrůznějších barev a vzorů. Ještě na konci 19. století byly ale nezbytnou výzbrojí koupací šaty zakrývající téměř celé tělo. V prvních dekádách minulého století začalo látky ubývat a přišly na řadu jednodílné plavky s nohavičkami. Až později dobyly svět bikiny, které v roce 1946 představil návrhář Louis Réard. Na vývoj plážové módy od koupacích oděvů po současné trendy se podívejte v galerii.
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