Od cudných šatů po odvážné bikiny. Nahlédněte do historie plážové módy

Autor:
  13:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Během letních veder je koupání téměř nezbytností. Většina žen dnes vyráží v... Téměř k nerozeznání od civilních šatů. Takto vypadal dámský koupací úbor kolem... Elegantní koupací kostým pro dámy v roce 1902. Francouzská plážová móda okolo roku 1900. Dámské koupací kostýmy. Vyfoceno okolo roku 1900. Nohavice do půli stehen, široká ramínka a koupací čepice, takto se chodilo na... Australská plavkyně Annette Kellermanová byla jedna z plavkových průkopnic. Plážový model z roku 1910. V této době byly plavky často inspirovány... Dámské koupací kostýmy. Vyfoceno okolo roku 1920. Koupací oblek s nohavičkami se nosil okolo roku 1930. Alice hraběnka Haugwitzová. Dámské plavky byly ve 30. letech odvážnější, dříve... Plážový outfit ze 40. let 20. století zahrnoval podprsenku a kraťasy do pasu se...
Během letních veder je koupání téměř nezbytností. Většina žen dnes vyráží v dvoudílných plavkách nejrůznějších barev a vzorů. Ještě na konci 19. století byly ale nezbytnou výzbrojí koupací šaty zakrývající téměř celé tělo. V prvních dekádách minulého století začalo látky ubývat a přišly na řadu jednodílné plavky s nohavičkami. Až později dobyly svět bikiny, které v roce 1946 představil návrhář Louis Réard. Na vývoj plážové módy od koupacích oděvů po současné trendy se podívejte v galerii.

25. května 2015

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.