Během letních veder je koupání téměř nezbytností. Většina žen dnes vyráží v dvoudílných plavkách nejrůznějších barev a vzorů. Ještě na konci 19. století byly ale nezbytnou výzbrojí koupací šaty zakrývající téměř celé tělo. V prvních dekádách minulého století začalo látky ubývat a přišly na řadu jednodílné plavky s nohavičkami. Až později dobyly svět bikiny, které v roce 1946 představil návrhář Louis Réard. Na vývoj plážové módy od koupacích oděvů po současné trendy se podívejte v galerii. Na snímku model z počátku minulého století.
Autor: Profimedia.cz
Téměř k nerozeznání od civilních šatů. Takto vypadal dámský koupací úbor kolem roku 1870.
Autor: Metropolitan Museum of Art
Nohavice do půli stehen, široká ramínka a koupací čepice, takto se chodilo na plovárnu na počátku 20. století.
Autor: Profimedia.cz
Australská plavkyně Annette Kellermanová byla jednou z plavkových průkopnic. Na snímku ve slavném modelu z roku 1906.
Autor: Profimedia.cz
Plážový model z roku 1910. V této době byly plavky často inspirovány námořnickými uniformami.
Autor: Profimedia.cz
Alice hraběnka Haugwitzová. Dámské plavky byly ve 30. letech odvážnější, dříve se koupalo v šatech.
Autor: Archiv rodiny Haugwitz, MZA Brno
Plážový outfit ze 40. let 20. století zahrnoval podprsenku a kraťasy do pasu se širokými nohavicemi, které doplňovalo sáčko se tříčtvrtečními rukávy ve zkrácené délce.
Autor: Profimedia.cz
Přiléhavé plavky byly ještě na začátku minulého století považovány za něco nemravného.
Autor: Profimedia.cz
Marilyn Monroe v dvoudílných plavkách s vysokým pasem, které zdůrazňují siluetu, ale ještě neodkrývají pupík (okolo poloviny 40. let minulého století).
Autor: Courtesy Everett Collection / Everett, Profimedia.cz
Bikiny byly poprvé představeny v červenci 1946. Vytvořil je francouzský návrhář Louis Réard. Trvalo ale dlouhé roky, než si získaly popularitu.
Autor: Profimedia.cz
Na fotografii z roku 1946 má na sobě modelka jedny z prvních bikin vytvořené návrhářem Louisem Réardem.
Autor: Profimedia.cz
Bikiny proslavila herečka Brigitte Bardotová. Od té doby o ně začal být enormní zájem.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1951 už se v Londýně konala světová soutěž World bikini competition. Dívky na snímku pózují chvíli předtím než předstoupí před porotu.
Autor: ÂTopFoto.co.uk / Topfoto, Profimedia.cz
"Malé černé" jsou klasika, i co se plavek týče. V jednodílném kousku vystavila své křivky v roce 1949 teprve sedmnáctiletá Elizabeth Taylorová. U bazénu v Miami tehdy trávila prázdniny se snoubencem Williamem D. Pawleym mladším.
Autor: Profimedia.cz
Bikiny Brigitte Bardotové byly na dnešní poměry vcelku konzervativní. V roce 1953 ale způsobily poprask.
Autor: Profimedia.cz
Jedna z největších hollywoodských sexbomb 40. let Rita Hyworthová v květovaných plavkách na promenádě v Miami. Doprovází jí její manžel, režisér Orson Welles.
Autor: Profimedia.cz
Francouzská herečka, zpěvačka a modelka Brigitte Bardotová v dvoudílných plavkách, které proslavila.
Autor: Profimedia.cz
60. léta 20. století a jednodílné černé plavky v podání britské herečky a módní ikony Jane Birkinové.
Autor: Profimedia.cz
Odvážnější dvoudílné plavky s odhaleným pupíkem pomohl prosadit i Hollywood a jeho filmy. Na snímky ikonická kráska Ursula Andressová ve slavné scéně v bondovce Dr. No (1962).
Autor: Profimedia.cz
Turia Mau v oblíbeném plavkovém speciálu magazínu Sports Illustrated v roce 1968
Autor: Sports Illustrated
Ann Simontonová v oblíbeném plavkovém speciálu magazínu Sports Illustrated v roce 1974
Autor: Sports Illustrated
Plavky postupně dostávaly i odvážnější barvy a vzory. Na snímku Kim Basingerová a Seane Connery v bondovce Nikdy neříkej nikdy (1983).
Autor: © MGM
V 90. letech nastala éra seriálu Pobřežní hlídka a svět ovládly jednodílné červené plavky Pamely Anderson.
Autor: Profimedia.cz
Nicole Eggertová a Pamela Anderson v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
Autor: © NBC
Na přelomu tisíciletí vzbudily pozornost ikonické oranžové bikiny Halle Berry z bondovky Dnes neumírej (2002).
Autor: Profimedia.cz
Nejnovější plážová móda. Plavkovým trendům nyní vévodí rafinované průstřihy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Nejnovější plavkové trendy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Nejnovější plavkové trendy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Nejnovější plavkové trendy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Nejnovější plavkové trendy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Nejnovější plavkové trendy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Nejnovější plavkové trendy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Nejnovější plavkové trendy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Nejnovější plavkové trendy. Přehlídka v rámci Miami Swim Week, květen 2026.
Autor: Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz