Móda z Plesu v Intru: Schillerová po boku manžela, MMA zápasník šokoval teniskami
Případ první: EVA DECASTELO
Eva Decastelo se trefila do černého. Přiléhavá řasená róba s asymetrií a průstřihem v pase krásně zvýrazňuje siluetu, vysoký rozparek dodává dramatičnost a dlouhé rukavičky přinášejí nádech retro glamour. Účes i šperky jsou zvoleny citlivě a celek působí velmi sebevědomě. Výrazný, ženský silný model.
Případ druhý: PETR A KAMILA ŠVANCAROVI
Kamila Švancarová vynesla odvážný bílý model s dramatickou vlečkou a výrazně řešeným topem. Asymetrie, odhalený pas i jemné zdobení působí efektně a celek má jasný „red carpet“ náboj. Styling je dotažený do detailu: psaníčko ladí, šperky nepřebíjejí outfit a účes podtrhuje glamour styl. Výrazná rtěnka looku dodává šmrnc. Odhalené břicho je pro tradiční ples spíš netypické a může působit nevhodně. Na modernějších galavečerech je však už dnes takový střih poměrně běžný – pokud je zpracovaný luxusně. Fotbalista Petr Švancara zvolil klasický smoking s motýlkem, který je sázkou na jistotu.
Případ třetí: IVA KUBELKOVÁ A NATÁLIE JIRÁSKOVÁ
Dámy vsadily na bezpečnou černou eleganci bez rizika, což je trochu škoda, s jejich postavami si mohly dovolit mnohem více. Iva Kubelková zvolila jednoduchou strapless róbu s jemnou strukturou, která sice působí noblesně a nadčasově, ale nepřináší „wow“ efekt. Její dcera Natálie Jirásková předvedla asymetrický model na jedno rameno s peřím a drobnými aplikacemi, které přidávají módní hravost, silueta je velmi lichotivá.
Případ čtvrtý: LEOŠ MAREŠ
Elegantní, sebevědomé a s jemným fashion twistem. Černý dvouřadý smoking působí velmi moderně, saténové klopy hezky kontrastují s matným materiálem saka, což dodává hloubku. Moderátor Leoš Mareš dobře zvolil řešení tón v tónu – černá košile i černý motýlek vytváří uhlazený, lehce „mysteriózní“ večerní look. Kalhoty mají volnější, lehce oversized střih, což je aktuální trend a outfit tím získává módní přesah oproti klasickému slim smokingu. Lakované boty jsou správná volba. Jediné drobné mínus – k dokonalosti chybí kontrastní detail. Look by rozsvítil například kapesníček či výraznější šperk.
Případ pátý: LENKA DRAGOUNOVÁ
Lenka Dragounová se rozhodla jít cestou výrazného glamour efektu. Transparentní černá róba s bohatým zdobením působí velmi sebevědomě. Ornamentální aplikace kopírují siluetu a vytvářejí efekt luxusního „šperku na těle“. Velkým prvkem jsou splývavé tylové přehozy přes ruce, které dodávají dramatičnost. Účes je uhlazený, líčení je večerní, výraznější, ale stále kultivované. Co může být pro někoho na hraně, je míra průsvitnosti. Outfit je hodně odvážný, na červený koberec skvělé, na konzervativnější ples je tento model možná už „trochu příliš“. Rozhodně však zaujme.
Případ šestý: EVO HECKO PERKAUSOVÁ A IVAN HECKO
Sytě červená róba moderátorky Evy Perkausové je výraznou a velmi ženskou volbou. Přitahuje pozornost a na ples se skvěle hodí. Minimalistický střih s dlouhými rukávy je elegantní a řasení v pase hezky tvaruje siluetu. Délka se splývavou vlečkou dodává modelu noblesu. Zlaté psaníčko outfit příjemně rozsvítí, i když jemnější metalický tón by působil ještě sofistikovaněji. Model Ivana Hecka působí uhlazeně a sebevědomě. Dobře padnoucí střih je velké plus a lakované boty jsou správná večerní volba. Klasická košile nebo drobný detail (kapesníček, textura) by dodaly ještě víc slavnostního efektu.
Případ sedmý: ALENA SCHILLEROVÁ S MANŽELEM
Saténová róba v bronzovo-hnědém tónu s překládaným výstřihem lichotí postavě, jemné řasení v pase hezky modeluje siluetu. Tříčtvrteční rukávy jsou praktické a zároveň působí noblesně. Barva je méně obvyklá, decentní, ale zajímavá. Celku by možná prospělo výraznější oživení pomocí výraznějších šperků, aby outfit získal ještě víc slavnostní jiskry. Manžel šel na jistotu volbou klasického černého smokingu s motýlkem. Bílá košile krásně kontrastuje a lakované boty jsou na ples správnou volbou. Celkový dojem páru: harmonická dvojice. Nic výstředního, ale i tak může vypadat plesová elegance.
Případ osmý: DAVID PLEVA A BÁRA MOTTLOVÁ
Barbora Mottlová zvolila „svatebně bílou“ romantickou róbu, jejíž zdobený korzet tvaruje siluetu a asymetrická sukně s rozparkem dodává lehkost. Celek by zjemnilo psaníčko v jiné než výrazně kontrastní barvě. Kombinace třpytu, výrazného výstřihu, rozparku a barevné kabelky může celek posouvat k dojmu, že je toho přece jen trochu moc a může působit trochu „jak z cirkusu“. Kabelka ve stříbrné nebo perleťové tónině by vypadala luxusněji a méně okázale. David Pleva vsadil na klasiku s lehkým moderním leskem saka, které outfitu dodává zajímavější strukturu. Motýlek i střih jsou v pořádku, celek působí elegantně a upraveně.
Případ devátý: TAŤÁNA MAKARENKO
Černá přiléhavá róba s odhalenými rameny je ukázkou čisté, sebevědomé elegance. Minimalistický střih krásně zvýrazňuje siluetu ředitelky Miss Czech Republic, dlouhé rukávy dodávají sofistikovanost, zatímco náhrdelník outfit jemně rozsvěcuje. Oceňuji i uhlazený účes a decentní psaníčko – celek působí velmi vyváženě a luxusně bez zbytečné okázalosti. Paráda!
Případ desátý: SARAH VU A MIROSLAV DUBOVICKÝ
Dvojice, která se dala dohromady v seznamce Bachelor Česko, vypadá velmi stylově a sladěně. Sarah Vu zvolila výraznou černou krajkovou róbu s transparentními prvky, která působí dramaticky a módně. Vysoký límec a dlouhé rukávy dodávají noblesu, zatímco hlubší výstřih přináší odvážný kontrast. Celek je sexy, ale stále elegantní. Minimalistický účes nechává vyniknout detailům šatů. Miroslav Dubovický vsadil na klasický smoking s motýlkem, perfektně padnoucí a nadčasový. Lakované boty jsou správná volba, celek působí velmi reprezentativně.
Případ jedenáctý: TEREZA FAJKSOVÁ
Levandulová róba Terezy Fajksové je svěží, řasení v oblasti pasu krásně modeluje siluetu a jemný šálový detail kolem krku dodává outfitu lehkou řeckou eleganci. Stříbrné psaníčko je správně zvolené a celek působí velmi harmonicky a jemně žensky. Výraznější náušnice by možná přidaly trochu víc večerní dramatičnosti, ale i tak velmi povedené!
Případ dvanáctý: MONIKA LEOVÁ A MARTIN KOŠÍN
Monika Leová působí také elegantně a velmi žensky. Černá večerní róba s třpytivým živůtkem vypadá luxusně, krásně sedí v pase a tylová sukně dodává šmrnc. Dlouhé rukavice jsou výrazným, ale stylovým detailem, psaníčko decentně doplňuje celek. Účes i líčení jsou jemné a vyvážené. Petr Košín sázel na jistotu: padnoucí střih, motýlek i lakýrky v pořádku. Celkově velmi povedený a sladěný pár na společenskou akci.
Případ třináctý: SANDRA PARMOVÁ S MANŽELEM
Sandra Parmová zvolila nadčasovou plesovou klasiku, která nikdy nezklame. Černá sametová róba s čistým výstřihem působí sofistikovaně, dlouhé modré rukavičky dodávají outfitu šmrnc a jemný retro nádech, zároveň krásně ladí s partnerovým kapesníčkem. Účes i líčení jsou decentní a podtrhují celkový uhlazený dojem. Petr Pospíšil vsadil na klasický smoking s motýlkem, který je formálně naprosto správně a barevné sladění detailů s partnerkou působí promyšleně.
Případ čtrnáctý: REGINA ŘANDOVÁ
Bronzovo-měděný odstín šatů působí elegantně, splývavý materiál a plášťový efekt přes ramena dodávají outfitu Reginy Řandové důstojnost a zajímavý, lehce dramatický prvek. Psaníčko je decentní, špičaté lodičky outfit příjemně odlehčují. Celkově velmi kultivovaný a reprezentativní vzhled bez zbytečné okázalosti. Kapku slavnostního lesku by možná přidal jemný šperk u krku, například i brož.
Případ patnáctý: ALENA PREŠNAJDEROVÁ
Miss Alena Prešnajderová se svou tmavě modrou róbou s hvězdným zdobením postarala o skutečný „wow“ moment večera. Tylová vrstva dodává lehkost, třpytivé aplikace působí slavnostně a motiv souhvězdí je originální. Asymetrický výstřih krásně rámuje ramena a rozparek dodává šmrnc bez zbytečné prvoplánovosti. Celek je výrazný, pohádkový a přitom velmi vkusný. Podobný model na plese rozhodně nezapadne.
Případ šestnáctý: NELA SLOVÁKOVÁ A RADEK ROUŠAL
Tady je to hodně o kontrastech. MMA zápasník Radek Roušal si dovolil zkombinovat klasiku s bílými sportovními teniskami. Otázka je, jestli se to na takto formální akci hodí. Pokud by šlo o fashion event nebo kreativní gala, dalo by se to obhájit – na tradiční ples je to ale krok mimo etiketu a za to jsou body dolů. Nela Slováková vsadila na velmi výrazný tuxedo look s dramatickou volánovou košilí a oversized motýlkem. Je to stylové a módně silné, červená rtěnka dodává správný akcent. Možná je toho trochu moc najednou, efekt je však každopádně nepřehlédnutelný.