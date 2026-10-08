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Plicní mor není nemoc z minulosti, může zabít během 24 hodin. Jak se přenáší mezi lidmi

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Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.

Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem. | foto: Profimedia.cz

Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.
Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.
Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.
Plicní mor je nejnebezpečnější forma onemocnění morem.
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Plicní mor patří k nejzávažnějším formám moru. Nemoc způsobuje bakterie Yersinia pestis a bez rychlé léčby může člověka během velmi krátké doby ohrozit na životě. Na rozdíl od nejčastějšího dýmějového moru se navíc může přenášet přímo mezi lidmi. Při včasném nasazení antibiotik je však léčitelný.

V Rusku se zřejmě objevil plicní mor. Ruské úřady to popírají, v nemocnicích v Irkutské oblasti na východě Sibiře ale zavedly karanténu. Situaci sledují i Spojené státy.

Co je plicní mor

Plicní mor je infekční onemocnění, při kterém bakterie Yersinia pestis napadne plíce a způsobí rychle postupující zápal plic. Může vzniknout dvěma způsoby:

  • u tak zvaného primárního plicního moru člověk bakterii vdechne,
  • sekundární plicní mor se může rozvinout tehdy, když se bakterie při neléčeném dýmějovém nebo septikemickém moru rozšíří krevním oběhem až do plic.

Co je septikemický mor?
Forma moru, při níž se bakterie rozšíří do krve a může vyvolat těžkou sepsi a selhání orgánů.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označuje plicní mor za nejnebezpečnější formu onemocnění. Nemoc není jen záležitostí dávné minulosti, loni v červenci na plicní mor zemřel mladý muž v severní Arizoně v USA, který při práci přicházel do styku s nemocnými kočkami, což bylo považováno za pravděpodobný zdroj nákazy.

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Jak se šíří plicní mor?

Plicní mor je jedinou běžnou formou moru, která se může šířit z člověka na člověka. K přenosu dochází vdechnutím infekčních částic, které nemocný uvolňuje zejména při kašli. Nakazit se člověk může také od zvířete s plicní formou moru.

Samotný mor (který může vést k dýmějovému moru, z nějž se může vyvinout plicní mor) se na člověka nejčastěji přenáší prostřednictvím infikovaných blech nebo kontaktem s nakaženými zvířaty a jejich tkáněmi.

Jak se plicní mor léčí

Nejstarší případ morové nákazy

Nejstarší doložený případ nákazy morem odhalili vědci v západním Švédsku. Bakterii, která toto vysoce nakažlivé onemocnění způsobuje, našli v zubech ženy pochované před téměř 5000 lety v chodbové hrobce u města Falköping.

Plicní mor se léčí antibiotiky a léčba musí začít co nejrychleji. Při důvodném podezření lékaři podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nemají čekat na definitivní laboratorní potvrzení nákazy.

  1. Podle závažnosti nemoci se antibiotika podávají nitrožilně nebo ústy.
  2. Pacient s plicním morem musí být izolován.
  3. Lidé, kteří byli s nemocným v těsném kontaktu, mohou dostat preventivní antibiotickou léčbu.

Bez léčby může plicní mor postupovat mimořádně rychle. WHO uvádí, že může být smrtelný už během 18 až 24 hodin od rozvoje příznaků, zatímco při včasném rozpoznání a léčbě jsou šance na uzdravení výrazně vyšší.

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Jaké jsou příznaky plicního moru

Příznaky se mohou objevit velmi rychle, po vdechnutí bakterie někdy už přibližně za jeden den. Typická je náhlá horečka, zimnice, bolest hlavy a výrazná slabost. Následují příznaky rychle se zhoršujícího zápalu plic – dušnost, bolest na hrudi a kašel, při kterém se může objevit vodnatý nebo krvavý hlen.

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Protože první projevy mohou připomínat jinou těžkou infekci dýchacích cest, samotné příznaky k potvrzení plicního moru nestačí. Diagnóza se ověřuje laboratorním vyšetřením, například vzorku krve nebo sputa, což je vykašlaný hlen z dýchacích cest. Při podezření na mor je vzhledem k rychlosti onemocnění nutná okamžitá lékařská pomoc.

Kde se mor nejvíc vyskytuje

WHO v září 2026 uvedla, že Madagaskar patří spolu s Demokratickou republikou Kongo k zemím, kde je mor stále endemický; v roce 2025 tam bylo potvrzeno 51 případů moru.

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Velká epidemie zasáhla v roce 2017 Madagaskar, především oblast hlavního města Antananarivo a města Toamasina, další ohnisko plicního moru tam WHO zaznamenala v roce 2021 v regionech Itasy a Haute Matsiatra. V roce 2019 byly dva případy plicního moru potvrzeny u obyvatel čínského Vnitřního Mongolska, kteří byli diagnostikováni v Pekingu.

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Jednotlivé případy se objevují také ve Spojených státech – v roce 2021 byl plicní mor potvrzen ve Wyomingu a v červenci 2025 na něj zemřel mladý muž v okrese Coconino v Arizoně.

Černá smrt

Onemocnění způsobené bakterií Yersinia pestis se dělí na tři formy:

  • Dýmějový mor je na člověka přenášen blechami které se infikovaly na nakaženém hlodavci. Po krátké inkubační době dochází k prudkému zvýšení teploty, doprovázenému třesavkou, bolestmi v kloubech a únavou. Následuje hnisavý zánět mízních uzlin, hlavně v tříslech a podpaží. Časem dochází k prasknutí hnisavých ložisek, což často způsobí celkovou sepsi.
  • Septický mor napadá vnitřní orgány (například slezinu nebo mozek) skrze krev. Způsobuje krvácení a odumírání tkání. Smrtelný je ve 22 procentech případů.
  • Plicní mor se přenáší kapénkovou infekcí přímo z člověka na člověka a je mnohem nebezpečnější než ostatní dvě. Probíhá jako těžký zápal plic a téměř ve všech případech končí smrtí.
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