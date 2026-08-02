Naderová jako nová Pamela i svůdná Mitchellová. Nová Pobřežní hlídka bude sexy

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  16:06aktualizováno  16:06
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Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks...

Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks Naderová by mohla být novou Pamelou Andersonovou. V ikonických červených plavkách už se na place objevila i Shay Mitchellová v roli plavčice Triny a další krásky. Na své si přijdou i dámy. | foto: Profimedia.cz

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Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks Naderová by mohla být novou Pamelou Andersonovou. V ikonických červených plavkách už se na place objevila i Shay Mitchellová v roli plavčice Triny a další krásky. Na své si přijdou i dámy.

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Naderová jako nová Pamela i svůdná Mitchellová. Nová Pobřežní hlídka bude sexy

Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks...

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