2. srpna 2026 16:06, aktualizováno 16:06
Naderová jako nová Pamela i svůdná Mitchellová. Nová Pobřežní hlídka bude sexy
Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks Naderová by mohla být novou Pamelou Andersonovou. V ikonických červených plavkách už se na place objevila i Shay Mitchellová v roli plavčice Triny a další krásky. Na své si přijdou i dámy.
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