Cílovou skupinou pachatelů těchto podvodů jsou zejména ženy, které figurují jako poškozené v 81 procentech případů. Průměrný věk obětí je podle policie 45 let.
Policisté dlouhodobě varují před telefonními hovory, při kterých se pachatel představuje jako policista nebo bankéř a žádá po obětech citlivé bankovní údaje nebo převody či výběry peněz a jejich předání kurýrům. Podle nich jsou podvodníci velmi přesvědčiví, používají odborné výrazy, manipulují oběť strachem a vytváří dojem naléhavé situace.
„Podvodníci zneužívají totožnosti veřejně činných osob, proto své blízké nevarujte pouze před podvodnými bankéři či policisty. Mohou lehce zneužít identitu soudců, státních zástupců, úředníků či jakýchkoliv dalších osob, u kterých lze dohledat jejich jméno a funkci na webu,“ informovala policie na Facebooku.
V nedávné době pachatelé podle ní zneužili například totožnost policejních mluvčích ve Zlínském kraji. Pod legendou napadeného bankovního účtu se pak jejich jménem snažili na lidech vylákat peníze.
Policie v této souvislosti zdůraznila, že nikdy nevyžaduje na lidech bankovní převody nebo výběr a předání peněz. O instalaci aplikací, sdělení přístupových údajů či kódů nežádají po telefonu ani banky. V případě, že se lidé setkají s podobnými telefonáty a případně i následnou komunikací na sociálních aplikacích, mají se obrátit linku 158.
Podvodníci přicházejí se stále novými nápady, jak lidi obrat o nemalé sumy peněz. Například v letech 2021 a 2022 se vydávali za zaměstnance společnosti Microsoft. Oběť se snažili přesvědčit, že má napadený počítač, a nabízí jí asistenci při odstranění hrozby. Cílem bylo získat vzdálený přístup k počítači. Plnění jejich pokynů totiž vedlo ke kompromitaci zařízení, případně ke krádeži citlivých údajů, hesel nebo zašifrování dat vyděračským programem.
Před stejnou praktikou tehdy varovala i slovenská policie. V souvislosti s tím spustila informační kampaň, v níž prostřednictvím krátkých videonahrávek, ve kterých vystupovaly známé osobnosti, upozorňovala, aby si lidé nevyměňovali citlivé a osobní informace s nikým cizím. Do dílu s názvem Slunce, seno, pohoda a žádné podvody tehdy zapojila českého režiséra Zdeňka Trošku, který upozornil právě na telefonáty od údajných zaměstnanců Microsoftu:
13. července 2021