Už jen několik posledních letních dnů zbývá do začátku astronomického podzimu. Podzimní rovnodennost, jíž na severní polokouli končí léto, nastane v pondělí 22. září 2025 přesně ve 20:19.
Začátek nového ročního období s sebou však kromě citelného prodlužování noci nese i několik důležitých dní. Jaká data je dobré si poznamenat?
Důležitá podzimní data
V podzimním období nás čekají tři státní svátky, v každém měsíci jeden. Kromě nich s sebou však následující čtvrtina roku nese i několik dalších významných dnů. Obchody budou zavřené jen dva dny – na Den české státnosti a Den obnovy samostatného československého státu.
- 28. září, neděle – svátek sv. Václava a Den české státnosti
- 8. října, středa – Památný den sokolstva
- 12. října, neděle – Mezinárodní den samizdatu
- 28. října, úterý – Den vzniku samostatného československého státu
- 31. října, pátek – Halloween
- 2. listopadu, úterý – Památka všech zemřelých, lidově Dušičky
- 11. listopadu, úterý – Den válečných veteránů a svátek sv. Martina
- 17. listopadu, pondělí – Den boje za svobodu a demokracii
Kdy jsou podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny, jež jsou pro všechny školy stejné, nemají pevně daný termín. Pohybují se okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.
Letos připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října. Školáci si tak užijí celkem pět volných dnů a do lavic budou muset opět až ve čtvrtek 30. října.
|
Průvodce školním rokem 2025/2026: Kdy jsou prázdniny, maturita i přijímačky
Podzimní prázdniny na vysoké
Akademická sféra termín podzimní prázdniny nezná. Studenti některých fakult se však na alespoň jednodenní volno těšit mohou – bývá označeno jako děkanský den. Běžně je navázané na svátek 28. října, kontrola harmonogramu je však nezbytná.
Kdy se bude měnit čas
S podzimem se také tradičně pojí změna času z letního na zimní, na který přecházíme poslední říjnovou neděli. Letos se ručičky o hodinu zpět přesunou ve tři hodiny v noci z 25. na 26. října 2025.
|
Zase ten čas! Kdy posuneme hodiny? Jaká je historie a budoucnost letního času
Kdy se slaví podzimní posvícení
Vyzkoušejte recepty
S podzimem je také spojené posvícení neboli hody. Svátek, původně oslavující konec sklizně, časem získal i církevní rozměr. Připomínal vysvěcení místního kostela, z čehož vznikl i dnešní název. Data se však mezi obcemi lišila.
Koncem 18. století bylo zavedeno takzvané císařské nebo také Havelské posvícení, jež mělo datum sjednotit na konec října. Dnes se slaví jen na některých místech a spíše o některém z víkendů okolo svátku sv. Havla 16. října. Například v pražském Radotíně se koná o víkendu 11. a 12. října 2025.
Výměna pneumatik
S podzimem se pojí ještě jedna povinnost, na kterou musí myslet majitelé aut. Od 1. listopadu mají povinnost mít na svém voze zimní obutí a to v případě, že je na silnici sníh, led nebo námraza či se dají tyto podmínky očekávat.
Dva podzimy
Rovnodennost, kterou začíná astronomický podzim, není jediný předěl mezi obdobími. Meteorologický podzim začíná už prvního září a končí posledním listopadovým dnem.
Co je rovnodennost
Termínem označujeme okamžik, kdy Slunce přechází přes rovník a paprsky dopadají na Zemi kolmo, díky čemuž je délka dne a noci téměř stejná.
Nastává dvakrát ročně – podzimní na severní polokouli nejčastěji 22. či 23. září. Protějškem je jarní rovnodennost, jež nastává nejčastěji 20. března. Tento den přesně v 15:46 začne v příštím roce astronomické jaro.
Kdy přijde zima
Podzim končí zimním slunovratem, který značí moment, kdy je Země k Slunci nejvíce nakloněna jižní polokoulí a po kterém se úhel začíná měnit.
O zimním slunovratu je tedy Slunce na obloze nejníže – výsledkem je nejkratší den a nejdelší noc v roce. Letos nastane v neděli 21. prosince přesně v 16:02. Po tomto datu se dny začnou opět pomalu prodlužovat.