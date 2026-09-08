Státní svátky
Na podzim nás čekají tři státní svátky, v každém měsíci jeden. Kromě nich s sebou však následující čtvrtina roku nese i několik dalších významných dnů. Obchody budou zavřené jen dva dny – na Den české státnosti a Den obnovy samostatného československého státu.
- 28. září, pondělí – svátek sv. Václava a Den české státnosti
- 8. října, čtvrtek – Památný den sokolstva
- 12. října, pondělí – Mezinárodní den samizdatu
- 28. října, středa – Den vzniku samostatného československého státu
- 31. října, sobota – Halloween
- 2. listopadu, pondělí – Památka všech zemřelých, lidově Dušičky
- 11. listopadu, středa – Den válečných veteránů a svátek sv. Martina
- 17. listopadu, úterý – Den boje za svobodu a demokracii
Kdy jsou podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny, jež jsou pro všechny školy stejné, nemají pevně daný termín. Pohybují se okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.
Letos připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Školáci si tak užijí celkem pět volných dnů a do lavic se vrátí 2. listopadu.
|Podzimní prázdniny v dalších letech
|2026
|čtvrtek 29. a pátek 30. října
|2027
|středa 27. a pátek 29. října
|2028
|čtvrtek 26. října a pátek 27. října *
|2029
|pondělí 29. října a úterý 30. října **
|* termín ještě nebyl vyhlášen MŠMT, vychází z dřívějších let, kdy byl státní svátek v sobotu
** termín ještě nebyl vyhlášen MŠMT, vychází z roku 2018, kdy byl státní svátek v neděli
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Kdy se bude měnit čas
S podzimem se také tradičně pojí změna času z letního na zimní, na který přecházíme poslední říjnovou neděli. Letos to bude v noci na neděli 25. října, kdy si ručičky hodinek posuneme ze 3:00 na 2:00 a vrátíme se k zimnímu času, tedy středoevropskému času.
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Kdy se slaví podzimní posvícení
Vyzkoušejte recepty
S podzimem je také spojené posvícení neboli hody. Svátek, původně oslavující konec sklizně, časem získal i církevní rozměr. Připomínal vysvěcení místního kostela, z čehož vznikl i dnešní název. Data se však mezi obcemi lišila.
Koncem 18. století bylo zavedeno takzvané císařské nebo také Havelské posvícení, jež mělo datum sjednotit na konec října. Dnes se slaví jen na některých místech a spíše o některém z víkendů okolo svátku svatého Havla 16. října.
Výměna pneumatik
S podzimem se pojí ještě jedna povinnost, na kterou musí myslet majitelé aut. Od 1. listopadu mají povinnost mít na svém voze zimní obutí a to v případě, že je na silnici sníh, led nebo námraza či se dají tyto podmínky očekávat.
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Dva podzimy
Rovnodennost, kterou začíná astronomický podzim, není jediný předěl mezi obdobími. Meteorologický podzim začíná už prvního září a končí posledním listopadovým dnem.
Co je rovnodennost
Termínem označujeme okamžik, kdy Slunce přechází přes rovník a paprsky dopadají na Zemi kolmo, díky čemuž je délka dne a noci téměř stejná.
Nastává dvakrát ročně – podzimní na severní polokouli nejčastěji 22. či 23. září. Protějškem je jarní rovnodennost, kdy začíná astronomické jaro.
Kdy začne zima
Podzim končí zimním slunovratem, který značí moment, kdy je Země k Slunci nejvíce nakloněna jižní polokoulí a po kterém se úhel začíná měnit.
O zimním slunovratu je tedy Slunce na obloze nejníže – výsledkem je nejkratší den a nejdelší noc v roce. Letos nastane v pondělí 21. prosince krátce před desátou hodinou večer. Po tomto datu se dny začnou opět pomalu prodlužovat.
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