Podzim 2026: Kdy jsou státní svátky, podzimní prázdniny a změna času

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Ochutnávání mladých vín (ilustrační foto)

Ochutnávání mladých vín (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

V září začíná nejen škola, ale rovněž podzim. Podzimní rovnodennost, jíž na severní polokouli končí léto, nastane v středu 23. září 2026 po druhé hodině ráno. S podzimem ale nepřicházejí jen plískanice, ale i svátky, volné dny nebo prázdniny. Jaká významná data v následujících třech měsících by neměla chybět v diářích? Na jaké povinnosti nesmíme zapomenout? Čtěte v následujícím přehledu.

Státní svátky

Na podzim nás čekají tři státní svátky, v každém měsíci jeden. Kromě nich s sebou však následující čtvrtina roku nese i několik dalších významných dnů. Obchody budou zavřené jen dva dny – na Den české státnosti a Den obnovy samostatného československého státu.

  • 28. září, pondělí – svátek sv. Václava a Den české státnosti
  • 8. října, čtvrtek – Památný den sokolstva
  • 12. října, pondělí – Mezinárodní den samizdatu
  • 28. října, středa – Den vzniku samostatného československého státu
  • 31. října, sobota – Halloween
  • 2. listopadu, pondělí – Památka všech zemřelých, lidově Dušičky
  • 11. listopadu, středa – Den válečných veteránů a svátek sv. Martina
  • 17. listopadu, úterý – Den boje za svobodu a demokracii

Kdy jsou podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny, jež jsou pro všechny školy stejné, nemají pevně daný termín. Pohybují se okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.

Letos připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Školáci si tak užijí celkem pět volných dnů a do lavic se vrátí 2. listopadu.

Podzimní prázdniny v dalších letech
2026čtvrtek 29. a pátek 30. října
2027středa 27. a pátek 29. října
2028čtvrtek 26. října a pátek 27. října *
2029pondělí 29. října a úterý 30. října **
* termín ještě nebyl vyhlášen MŠMT, vychází z dřívějších let, kdy byl státní svátek v sobotu
** termín ještě nebyl vyhlášen MŠMT, vychází z roku 2018, kdy byl státní svátek v neděli

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Kdy se bude měnit čas

S podzimem se také tradičně pojí změna času z letního na zimní, na který přecházíme poslední říjnovou neděli. Letos to bude v noci na neděli 25. října, kdy si ručičky hodinek posuneme ze 3:00 na 2:00 a vrátíme se k zimnímu času, tedy středoevropskému času.

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Kdy se slaví podzimní posvícení

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S podzimem je také spojené posvícení neboli hody. Svátek, původně oslavující konec sklizně, časem získal i církevní rozměr. Připomínal vysvěcení místního kostela, z čehož vznikl i dnešní název. Data se však mezi obcemi lišila.

Koncem 18. století bylo zavedeno takzvané císařské nebo také Havelské posvícení, jež mělo datum sjednotit na konec října. Dnes se slaví jen na některých místech a spíše o některém z víkendů okolo svátku svatého Havla 16. října.

Výměna pneumatik

S podzimem se pojí ještě jedna povinnost, na kterou musí myslet majitelé aut. Od 1. listopadu mají povinnost mít na svém voze zimní obutí a to v případě, že je na silnici sníh, led nebo námraza či se dají tyto podmínky očekávat.

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Dva podzimy

Rovnodennost, kterou začíná astronomický podzim, není jediný předěl mezi obdobími. Meteorologický podzim začíná už prvního září a končí posledním listopadovým dnem.

Co je rovnodennost

Termínem označujeme okamžik, kdy Slunce přechází přes rovník a paprsky dopadají na Zemi kolmo, díky čemuž je délka dne a noci téměř stejná.

Nastává dvakrát ročně – podzimní na severní polokouli nejčastěji 22. či 23. září. Protějškem je jarní rovnodennost, kdy začíná astronomické jaro.

Kdy začne zima

Podzim končí zimním slunovratem, který značí moment, kdy je Země k Slunci nejvíce nakloněna jižní polokoulí a po kterém se úhel začíná měnit.

O zimním slunovratu je tedy Slunce na obloze nejníže – výsledkem je nejkratší den a nejdelší noc v roce. Letos nastane v pondělí 21. prosince krátce před desátou hodinou večer. Po tomto datu se dny začnou opět pomalu prodlužovat.

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