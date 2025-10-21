Podzimní prázdniny
2025: pondělí 27. a středa 29. října
2026: čtvrtek 29. a pátek 30. října
2027: středa 27. a pátek 29. října
Konkrétní termíny podzimních prázdnin pro každý rok stanovuje ministerstvo školství. Nemají pevně daný termín, ale školáci v říjnu do lavic nemusí obvykle okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.
|
Blíží se podzim a s ním svátky, změna času ale i výměna pneumatik
Další pauzu si školáci užijí během vánočních prázdnin, které začínají v pondělí 22. prosince 2025 a končí až v pátek 2. ledna 2026. Do lavic se tak žáci vrátí až v pondělí 5. ledna 2026.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 30. ledna 2026. Největší rozdíly v termínech pak mají jarní prázdniny, které se liší podle místa školy a jsou rozprostřeny od začátku února do poloviny března.
|
Průvodce školním rokem 2025/2026: Kdy jsou prázdniny, maturita i přijímačky
Posledním volnem v letošním školním roce budou velikonoční prázdniny ve čtvrtek 2. dubna 2026.
|
Přijímací zkoušky 2026: Do kdy se musí podat přihláška? Kdy budou zkoušky?
Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2026. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2026.