Letošní podzimní prázdniny vychází na pondělí 27. října a středu 29. října. Díky státnímu svátku 28. října si tak žáci užijí prodloužený víkend. Některé školy prázdniny prodloužily o dva dny ředitelského volna a žáci a studenti středních škol tak budou doma celý týden.
Podzim - ilustrační foto. | foto: Shutterstock

Podzimní prázdniny

2025: pondělí 27. a středa 29. října

2026: čtvrtek 29. a pátek 30. října

2027: středa 27. a pátek 29. října

Konkrétní termíny podzimních prázdnin pro každý rok stanovuje ministerstvo školství. Nemají pevně daný termín, ale školáci v říjnu do lavic nemusí obvykle okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.

Další pauzu si školáci užijí během vánočních prázdnin, které začínají v pondělí 22. prosince 2025 a končí až v pátek 2. ledna 2026. Do lavic se tak žáci vrátí až v pondělí 5. ledna 2026.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 30. ledna 2026. Největší rozdíly v termínech pak mají jarní prázdniny, které se liší podle místa školy a jsou rozprostřeny od začátku února do poloviny března.

Posledním volnem v letošním školním roce budou velikonoční prázdniny ve čtvrtek 2. dubna 2026.

Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2026. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2026.

