Konkrétní termíny podzimních prázdnin pro každý rok stanovuje ministerstvo školství. Nemají pevně daný termín, ale školáci v říjnu do lavic nemusí obvykle okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.
|Podzimní prázdniny v dalších letech
|2026
|čtvrtek 29. a pátek 30. října
|2027
|středa 27. a pátek 29. října
|2028
|čtvrtek 26. října a pátek 27. října *
|2029
|pondělí 29. října a úterý 30. října **
|* termín ještě nebyl vyhlášen MŠMT, vychází z dřívějších let, kdy byl státní svátek v sobotu
** termín ještě nebyl vyhlášen MŠMT, vychází z roku 2018, kdy byl státní svátek v neděli
Další pauzu si školáci užijí během vánočních prázdnin, které začínají v pondělí 23. prosince 2026 a končí až v pátek 3. ledna 2027. Do lavic se tak žáci vrátí až v pondělí 4. ledna 2027.
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