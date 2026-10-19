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Podzimní prázdniny 2026: Některé školy prodloužily volno na celý týden

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  6:42
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Podzim - ilustrační foto.

Podzim - ilustrační foto. | foto: Shutterstock

Letošní podzimní prázdniny vychází na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Díky státnímu svátku 28. října si tak žáci užijí prodloužený víkend. Některé školy prázdniny prodloužily o dva dny ředitelského volna a žáci a studenti středních škol tak budou doma celý týden.

Konkrétní termíny podzimních prázdnin pro každý rok stanovuje ministerstvo školství. Nemají pevně daný termín, ale školáci v říjnu do lavic nemusí obvykle okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října.

Podzimní prázdniny v dalších letech
2026čtvrtek 29. a pátek 30. října
2027středa 27. a pátek 29. října
2028čtvrtek 26. října a pátek 27. října *
2029pondělí 29. října a úterý 30. října **
* termín ještě nebyl vyhlášen MŠMT, vychází z dřívějších let, kdy byl státní svátek v sobotu
** termín ještě nebyl vyhlášen MŠMT, vychází z roku 2018, kdy byl státní svátek v neděli

Další pauzu si školáci užijí během vánočních prázdnin, které začínají v pondělí 23. prosince 2026 a končí až v pátek 3. ledna 2027. Do lavic se tak žáci vrátí až v pondělí 4. ledna 2027.

Podzim 2026: Kdy jsou státní svátky, podzimní prázdniny a změna času

Jednodenní pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 29. ledna 2027. Největší rozdíly v termínech pak mají jarní prázdniny, které se liší podle místa školy a jsou rozprostřeny od začátku února do poloviny března.

Posledním volnem v letošním školním roce budou velikonoční prázdniny ve čtvrtek 25. března 2027.

Nový školní rok 2026/2027: Kdy začíná a kdy mají děti prázdniny a volno

Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2027. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2027.

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