Termínem rovnodennost označujeme okamžik, kdy Slunce přechází přes rovník a paprsky dopadají na Zemi kolmo, díky čemuž je délka dne a noci téměř stejná.
Nastává dvakrát ročně – podzimní na severní polokouli nejčastěji 22. či 23. září. Protějškem je jarní rovnodennost, kdy začíná astronomické jaro.
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Podzim 2026: Kdy jsou státní svátky, podzimní prázdniny a změna času
Rovnodennost, kterou začíná astronomický podzim, není jediný předěl mezi obdobími. Meteorologický podzim začal už prvního září a končí posledním listopadovým dnem.
Proč den není stejně dlouhý jako noc?
Základní poučka říká, že při rovnodennosti trvá den i noc přesně 12 hodin. Ve skutečnosti je ale den v tento moment o několik minut delší. Může za to naše atmosféra, která funguje jako obří čočka a sluneční paprsky ohýbá (tak zvaná refrakce).
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Rovnodennosti a slunovraty 2026: Přesné časy začátků ročních období
Díky tomuto jevu vidíme obraz Slunce nad obzorem i ve chvíli, kdy je fyzicky již pod ním. Skutečná rovnováha mezi světlem a tmou (tedy equilux) tak v České republice nastává o několik dní dříve (na podzim) nebo později (na jaře), než uvádí oficiální astronomický kalendář.
Rovnodennost, stejně jako slunovrat, dokázali stanovit už pravěcí lidé. Pro Kelty pak byla rovnodennost svátkem. Podzimní rovnodennost chápali jako přechodný bod mezi světlou a temnou polovinou roku. Kdo by chtěl vzdát úctu keltským tradicím, měl by ozdobit dveře svého příbytku věncem se sušenými plody a magickým znakem - stylizovanou uvadající rostlinou.
|Začátek období
|Datum
|Přesný čas v ČR
|Astronomické jaro (rovnodennost)
|20. března 2026
|15:46
|Astronomické léto (slunovrat)
|21. června 2026
|10:24
|Astronomický podzim (rovnodennost)
|23. září 2026
|02:05
|Astronomická zima (slunovrat)
|21. prosince 2026
|21:50
Roční doby se pravidelně střídají proto, že je zemská rotační osa k rovině oběžné dráhy nakloněna v úhlu 23,5 stupně. Severní polokoule se proto na dráze okolo Slunce opakovaně přiklání a odklání od své životodárné hvězdy.