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Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, chystá rozsáhlou akci

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  16:33aktualizováno  16:33
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Česká policie zjistila, že v Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců speciálně upravených aut. Připravuje proto rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř celé republiky.

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Policie získala informace o plánované akci „Europe illegal season end 2026“ zejména ze sociálních sítí, uvedl v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Tuningový sraz Car Wars na letišti v Panenském Týnci v letech 2006 až 2009
Big meet Praha 2026
Big meet Praha 2026
Big meet Praha 2026
Big meet Praha 2026
44 fotografií

„Tato akce se v minulých letech uskutečnila i v jiných evropských zemích a její konání bylo vždy spojeno s rozsáhlým a zásadním ohrožováním bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku,“ uvedl Bocán.

Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.

Policie proto podle mluvčího nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava.

„S ohledem na předpokládané množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky mobilní jednotky cizinecké policie,“ uvedl mluvčí.

Ze vzduchu bude situaci monitorovat podle Bocána vrtulník s termovizí, policie zapojí i drony. Pro případ zásadního narušování veřejného pořádku budou v pohotovosti i policisté ze speciálních pořádkových jednotek a pro případné rychlé posouzení použité pyrotechniky i znalec. „Míra nasazení je nastavena na nejčernější scénář, který zatím hovoří i o několika tisícovkách vozidel, která se k nám mohou sjet ze všech směrů,“ vysvětlil mluvčí.

Policisté budou opatření podle průběžně získávaných informací upravovat. Hlídat budou i hraniční přechody a významné příjezdové cesty.

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