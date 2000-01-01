náhledy
Jako motýli z kukly vylézají v létě ze seriózních kostýmků české poslankyně a vystavují svá těla slunci. My bychom za nimi neslídili, ale když ony samy cítí potřebu pochlubit se svými těly na sociálních sítích, říkají si tím o recenzi. Autor tohoto zápisníku není takový kaskadér, aby se do tak třaskavé disciplíny pustil, a tak to zůstane na každém z vás. Na snímku Eva Decroix (ODS).
Autor: Facebook Evy Decroix
Kateřina Konečná (KSČM).
Autor: Facebook Kateřiny Konečné
Taťána Malá (ANO).
Autor: Facebook Taťány Malé
Alexandra Udženija (ODS).
Autor: Instagram Alexandry Udženije
Michaela Šebelová (STAN).
Autor: Facebook Michaely Šebelové
Jana Mračková Vildumetzová (ANO).
Autor: Facebook Jany Mračkové Vildumetzové