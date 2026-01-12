Děti čeká vysvědčení a pololetní prázdniny, někde na ně naváže týden volna

  7:02
Žákům a studentů už pomalu končí první pololetí školního roku. Kromě vysvědčení se mohou těšit i na jednodenní pololetní prázdniny, které letos připadnou na pátek 30. ledna. V některých okresech na ně navážou týdenní jarní prázdniny.

Prvňáci ze základní školy Štefcova v Hradci Králové si převzali 28. června 2019 vysvědčení. | foto: ČTK

Jarní prázdniny jsou na základních a středních školách v roce 2026 rozloženy v termínech od 2. února do 15. března. Termíny se liší podle místa školy, kterou děti navštěvují.

Pololetní prázdniny

2025/2026: pátek 30. ledna

2026/2027: pátek 29. ledna

2027/2028: pátek 4. února

Jaké další prázdniny si děti v roce 2026 užijí?

Posledním volnem v letošním školním roce budou velikonoční prázdniny ve čtvrtek 2. dubna 2026.

Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2026. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2026.

V novém školním roce pak děti opět čekají podzimní prázdniny a to ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026.

