Jarní prázdniny jsou na základních a středních školách v roce 2026 rozloženy v termínech od 2. února do 15. března. Termíny se liší podle místa školy, kterou děti navštěvují.
Jarní prázdniny 2026: Podívejte se, kdy budou u vás
Pololetní prázdniny
2025/2026: pátek 30. ledna
2026/2027: pátek 29. ledna
2027/2028: pátek 4. února
Jaké další prázdniny si děti v roce 2026 užijí?
Posledním volnem v letošním školním roce budou velikonoční prázdniny ve čtvrtek 2. dubna 2026.
Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2026. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2026.
V novém školním roce pak děti opět čekají podzimní prázdniny a to ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026.