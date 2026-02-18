Na Popeleční středu udělují kněží věřícím takzvaný popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo. Přijetí popelce je vyjádřením kajícnosti, symbolickým vyznáním viny a hříchu a vůle vnitřně se očistit.
Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku a letos vychází na 5. dubna.
Během příprav na největší křesťanské svátky připomínající ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista by křesťané měli být střídmí nejen v jídle, ale měli by se dočasně vzdát věcí nebo činností, na které jsou zvyklí a které jim ulehčují život.
Pohyblivé svátky aneb kdy budou Velikonoce v roce 2026?
Nejen věřící se mohou také připojit ke starobylé tradici - postní almužně. Ušetřené peníze za odřeknuté požitky mohou věnovat do papírových postních kasiček, které lze vyzvednout ve farnostech. Získaný obnos rozdělí farnosti ve spolupráci s místními charitami lidem v těžké životní situaci - chudým, nemocným a handicapovaným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.
Na jaké dny vycházejí Velikonoce v roce 2026
|Velikonoce 2025
|Popeleční středa
|18. února
|40denní půst
|18. února – 2. dubna
|Pašijový týden
|od pondělí 29. března
|Modré pondělí
|30. března
|Žluté nebo Šedivé úterý
|31. března
|Škaredá (sazometná středa)
|1. dubna
|Školní velikonoční prázdniny
|čtvrtek 2. dubna
|Zelený čtvrtek
|2. dubna
|Velký pátek – státní svátek
|3. dubna
|Bílá sobota
|4. dubna
|Boží hod velikonoční
|neděle 5. dubna
|Velikonoční pondělí – státní svátek
|6. dubna
Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při Květné neděli. Poté uděluje věřícím popelec - každého označí popelem na čele a řekne přitom: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.
Popelec se uděluje v tento den od konce 11. století.
Samotná Popeleční středa je dnem přísného postu, věřící vůbec nejedí maso a také omezují celkově množství jídla ten den. Platí to pro dospělé mezi 18 a 60 lety.
Tímto dnem také začíná čtyřicetidenní půst, inspirovaný Ježíšovým pobytem na poušti.
Dopad půstu na mozek? Po 72 hodinách se začínají generovat nové imunitní buňky
Čtyřicítka je symbolické číslo, v Bibli je to čas potřebný k obrácení, ke změně života, k pochopení toho, kam člověka chce Bůh vést. Právě 40 dnů byl Mojžíš na hoře Sinaji, v Ninive byl po příchodu proroka Jonáše vyhlášen 40denní půst a 40 dnů se Ježíš postil, zatímco ho pokoušel satan v poušti.