Popeleční středou začíná čtyřicetidenní velikonoční půst

,
  6:00
Popeleční středa letos vychází na 18. února a tímto dnem končí čas masopustu a křesťanům začíná čtyřicetidenní půst. Jeho smyslem je duchovní očista před Velikonocemi.
Velikonoční kraslice (ilustrační foto).

Velikonoční kraslice (ilustrační foto). | foto: Lidové noviny

Na Popeleční středu udělují kněží věřícím takzvaný popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo. Přijetí popelce je vyjádřením kajícnosti, symbolickým vyznáním viny a hříchu a vůle vnitřně se očistit.

Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku a letos vychází na 5. dubna.

Během příprav na největší křesťanské svátky připomínající ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista by křesťané měli být střídmí nejen v jídle, ale měli by se dočasně vzdát věcí nebo činností, na které jsou zvyklí a které jim ulehčují život.

Pohyblivé svátky aneb kdy budou Velikonoce v roce 2026?

Nejen věřící se mohou také připojit ke starobylé tradici - postní almužně. Ušetřené peníze za odřeknuté požitky mohou věnovat do papírových postních kasiček, které lze vyzvednout ve farnostech. Získaný obnos rozdělí farnosti ve spolupráci s místními charitami lidem v těžké životní situaci - chudým, nemocným a handicapovaným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.

Na jaké dny vycházejí Velikonoce v roce 2026

Velikonoce 2025
Popeleční středa18. února
40denní půst18. února – 2. dubna
Pašijový týden od pondělí 29. března
Modré pondělí30. března
Žluté nebo Šedivé úterý31. března
Škaredá (sazometná středa)1. dubna
Školní velikonoční prázdniny čtvrtek 2. dubna
Zelený čtvrtek2. dubna
Velký pátek – státní svátek3. dubna
Bílá sobota4. dubna
Boží hod velikonočníneděle 5. dubna
Velikonoční pondělí – státní svátek6. dubna

Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při Květné neděli. Poté uděluje věřícím popelec - každého označí popelem na čele a řekne přitom: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.

Popelec se uděluje v tento den od konce 11. století.

Samotná Popeleční středa je dnem přísného postu, věřící vůbec nejedí maso a také omezují celkově množství jídla ten den. Platí to pro dospělé mezi 18 a 60 lety.

Tímto dnem také začíná čtyřicetidenní půst, inspirovaný Ježíšovým pobytem na poušti.

Dopad půstu na mozek? Po 72 hodinách se začínají generovat nové imunitní buňky

Čtyřicítka je symbolické číslo, v Bibli je to čas potřebný k obrácení, ke změně života, k pochopení toho, kam člověka chce Bůh vést. Právě 40 dnů byl Mojžíš na hoře Sinaji, v Ninive byl po příchodu proroka Jonáše vyhlášen 40denní půst a 40 dnů se Ježíš postil, zatímco ho pokoušel satan v poušti.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.