Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul

Čtyři astronauti mise Crew-12, kteří se nyní nacházejí na stanici (dva američtí astronauti, francouzský astronaut a ruský kosmonaut), dostali v pondělí v 9:04 ráno východního času (15:04 CEST) od řídícího střediska NASA příkaz vstoupit do kosmické lodi Crew Dragon, která je od jejich příletu připojena ke stanici, a obléknout si své skafandry pro případ, že by oprava úniku vzduchu vyžadovala nouzovou evakuaci, uvedl podle agentury Reuters představitel NASA.
Ruská agentura Roskosmos v pátek oznámila, že její odborníci zjistili na palubě Mezinárodní vesmírné stanice dva úniky, avšak že posádce nehrozí bezprostřední nebezpečí. První únik byl rychle utěsněn a v následně probíhaly přípravy na utěsnění druhého, uvedla vesmírná agentura podle Reuters a dodala, že nehrozí žádné nebezpečí pro bezpečnost posádky ani systémů kosmické lodi.
Po zhruba dvou hodinách Roskosmos pozastavil opravu a posádka se tak vrátila ke svým povinnostem.
Problémy s únikem vzduchu
NASA a ruská kosmická agentura Roskosmos, dva hlavní provozovatelé stanice, již měsíce diskutují o příčině a možných řešeních malých úniků vzduchu na palubě ruského modulu Zvezda. Úniky vzduchu byly v posledních měsících relativně malé, ale podle vysokého představitele NASA, který si nepřál být jmenován, se v pondělí se zvýšily z jedné libry vzduchu za den na dvě libry.
„V propojovacím tunelu servisního modulu Zvezda, známém jako PrK, se již delší dobu vyskytují praskliny a netěsnosti, které Roskosmos dosud v maximální možné míře zmírňoval. Tyto praskliny byly vždy předmětem obav, které NASA velmi pozorně sleduje,“ uvádí na svém účtu na síti X Bethany Stevensová z tiskového oddělení NASA.
Podle ní se NASA a Roskosmos nyní snaží zjistit příčinu vzniku trhlin a Roskosmos řeší tento problém pomocí provozních opatření a pravidelných částečných oprav. V návaznosti na nové úniky se Roskosmos rozhodl v pátek 5. června provést rozsáhlejší opravu.
„Z důvodu opatrnosti NASA nařídila všem čtyřem členům mise SpaceX Crew-12 a astronautovi NASA Chrisu Williamsovi, aby během oprav dodržovali zvýšená bezpečnostní opatření v kosmické lodi Dragon. Nadále spolupracujeme s našimi ruskými partnery a zbytkem mezinárodního společenství, které podporuje vesmírnou stanici, abychom dospěli k trvalejšímu řešení,“ uzavřela Stevensová.
Posádka, která odletěla v pátek 13.
Současná posádka se na ISS vydala v pátek 13. února 2026. Na palubě lodi Crew Dragon byli Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev. Byla to již 13. mise kosmické lodi Dragon s lidskou posádkou směřující na vesmírnou stanici od roku 2020 v rámci programu Commercial Crew Program agentury NASA.
Posádka Crew-12 se připojila k členům Expedice 74, kteří již na palubě vesmírné stanice byli od listopadu 2025. Tehdy loď Sojuz MS-28 vynesla z kazašského Bajkonuru Rusy Sergeje Kud-Sverčkova, Sergeje Mikajeva a Američana Chrisa Williamse. Při tomto startu byla poškozena startovací rampa v kazašském Bajkonuru a Rusové na několik měsíců přišli o možnost vysílat posádku do vesmírného prostoru.