Praha jako nikdy nedopsaná kniha

Jen málokteré evropské město je v literatuře tak přítomné jako Praha. Franz Kafka zachytil tísnivou atmosféru jejích úzkých průchodů a pavlačových dvorů, schodišť, kde opadává omítka, a temných půd, za jejichž zaprášenými dveřmi zasedají nikým nejmenované soudy.
Do zákoutí Židovského Města nechal Gustav Meyrink padat přízračný Golemův stín a jen před pár měsíci vyslal do pražských ulic svého hrdinu Roberta Langdona také autor světových bestsellerů Dan Brown. V jeho románu Tajemství všech tajemství se Praha stává prostorem plným symbolů a skrytých významů. Ať už vás baví Praha realistická, magická, ironická nebo dojemná, přijeďte se i vy stát součástí jejího příběhu.
Po stopách spisovatelů
Do pražských literárních příběhů můžete vstoupit například prostřednictvím komentovaných vycházek Prague City Tourism. Lokace, které byste při běžné procházce snadno přehlédli, vám jeho zkušení průvodci otevřou klíčem ikonických pražských knih. Můžete tak poznat třeba místa Starého Města, kde se v geniální mysli Franze Kafky rodil Řehoř Samsa či Josef K.
Projít se ale můžete i místy inspirovanými současnými romány. Chybět mezi nimi nebude ani největší literární událost sezony, novodobá langdonovská legenda. Přijďte a zjistíte, jak se pro vás Praha změní. Najednou už dům nebude pouhým domem, ale kulisou příběhu.
Nároží nebude pouhým orientačním bodem, ale místem setkání literárních postav. A vy sami se na chvíli stanete součástí děje.
Básně o Praze
Praha není jen souborem památek. To podstatné je její jedinečná atmosféra. A právě tu dokáže zachytit poezie. Jako vzácné motýly loví básníci ony vteřinové kompozice míst, světel, zvuků a nálad, které by bez nich navždy zmizely v propasti času: ranní prázdnotu Karlova mostu, odraz lamp na hladině Čertovky, šum stromů na Petříně nebo zvuk tramvaje v pozdním večeru.
Praha v básních odhaluje svou intimitu, kterou už čtyři roky mapuje také projekt Prague City Tourism Básně o Praze. Výběry z poezie s pražskými náměty pravidelně připravují úřadující básníci či básnířky Prahy. Ano, i Praha patří od listopadu 2018 mezi světové metropole, které mají svého oficiálního básníka.
Praha ve Frankfurtu
Literární tradice Prahy není uzavřenou kapitolou a nikdy se jí nestane. Je jako kniha, kterou nelze dopsat. Vznikají nové příběhy, nové perspektivy a také stále nové způsoby, jak město vyprávět. Jako přirozené kulturní centrum země se tak metropole zásadně podílí na podobě současné české literatury. Že je to literatura, která má potenciál oslovit svět, potvrzuje i to, že Česká republika bude letos čestným hostem Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu.
Právě zde se každoročně setkávají autoři, nakladatelé i čtenáři z celého světa a sdílejí příběhy, které překračují hranice jazyků i kultur.
Buďte i v literární Praze jako doma
Pokud se chcete do literární Prahy ponořit naplno, na webu vprazejakodoma.cz najdete spoustu inspirace. Ať už v podobě tipů na knihy nebo na konkrétní vycházkové trasy, které si můžete projít podle krásné ilustrované mapy nebo s pražskými průvodci. Určitě se pak budete na Prahu dívat pozorněji a možná uvidíte i to, co běžnému oku zůstává skryté.