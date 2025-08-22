Kalendář prázdnin a státních svátků
Školní rok začíná tradičně v pondělí 1. září 2025. První volno přichází už na podzim. Podzimní prázdniny vychází na pondělí 27. října a středu 29. října 2025. Díky státnímu svátku 28. října si tak žáci užijí prodloužený víkend.
Nejdelší pauzu obvykle přinášejí vánoční prázdniny, které začínají v pondělí 22. prosince 2025 a končí až v pátek 2. ledna 2026. Do lavic se tak žáci vrátí až v pondělí 5. ledna 2026. Jednodenní pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 30. ledna 2026.
Největší rozdíly v termínech mají jarní prázdniny, které trvají týden a rozpis se liší podle okresů:
- 2. 2. – 8. 2. 2026: Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník.
- 9. 2. – 15. 2. 2026: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov.
- 16. 2. – 22. 2. 2026: Praha 1 až 5, Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná.
- 23. 2. – 1. 3. 2026: Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek.
- 2. 3. – 8. 3. 2026: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín.
- 9. 3. – 15. 3. 2026: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál.
Posledním volnem ve školním roce budou velikonoční prázdniny ve čtvrtek 2. dubna 2026. Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2026. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2026.
Přijímačky a maturity 2026
Pro žáky devátých tříd a studenty čtvrtých ročníků středních škol bude rok 2026 ve znamení důležitých zkoušek a testů.
- Přijímací zkoušky: Přihlášky na střední školy se podávají v lednu. Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ale proběhnou na jaře.
- Maturity: Didaktické testy se budou psát v květnu 2026. Ústní a profilové zkoušky následují v druhé polovině května a v červnu, přičemž přesné termíny si školy stanovují individuálně.
Jak připravit děti na nový školní rok?
Kromě nákupu sešitů a penálu je důležité připravit děti na návrat do lavic i psychicky. Klíčové je postupné obnovení rytmu všedního dne. Děti by si měly zvykat na dřívější vstávání a pravidelný denní rytmus alespoň týden před začátkem školy. Dále je dobré věnovat čas společnému plánování – připravte si s dětmi rozvrh kroužků a domácích úkolů. Pomůže jim to získat pocit kontroly a sníží nervozitu.
Nezapomínejte ani na motivaci. Mluvte s dětmi o tom, co se ve škole naučí nového, na co se těší a co je čeká za zábavné akce. Počáteční nejistotu pomohou překonat malé cíle a lákavé odměny.
S klidným přístupem a dobrou organizací bude přechod z prázdnin do školního roku mnohem hladší, a to pro celou rodinu.