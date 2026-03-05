Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů

  7:20aktualizováno  7:20
Pražská Truhlářská ulice se 5. března 1926 během okamžiku proměnila v místo zkázy. Exploze vozu převážejícího stovky ručních granátů zabila oba vojáky doprovázející transport a zranila desítky lidí. Dramatické líčení tehdy přinesly Lidové noviny.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Krátce po jedenácté hodině dopoledne 5. března 1926 otřásla Truhlářskou ulicí na pražském Novém Městě silná exploze. Podle tehdejších Lidových novin šlo o katastrofu, jakou Praha nepamatovala. Tlaková vlna vysypala okna v celé ulici, ze střech padaly tašky i reklamní tabule a z domů vybíhali vyděšení lidé. Mezi křikem a zmatkem se ozývalo volání raněných.

Výbuch způsobil koňmi tažený vůz převážející vojenskou munici. Dva vojíni, Josef Hlaváček a Karel Hrubý, doprovázeli transport ručních granátů ze zbrojnice v Hostivici do kasáren v Karlíně. Ve voze bylo ve dvaadvaceti bednách uloženo celkem 396 granátů. Transport projížděl běžným provozem přes centrum hlavního města, když náhle došlo k ničivé explozi.

Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů
Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů
Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů
Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů
6 fotografií

Síla výbuchu byla obrovská. Oba vojáci zahynuli na místě a výbuch jejich těla rozmetal po okolí. Dobové noviny líčily, že jeden z vojáků byl „...vymrštěn přímo na dům číslo 19, kde dopadl na horní okraj třetího okna ve druhém patře, odkud spadl na dláždění ulice již jen jako ubohá hromádka masa, střev a hadrů.“

Druhý voják byl také roztrhán explozí a úlomky těla dopadaly na fasády domů i do ulice. Tlaková vlna zároveň zranila desítky lidí v okolí a poškodila domy v celé ulici. Celkem bylo zraněno 69 osob, z nichž jedna později zemřela v nemocnici.

Událost okamžitě vyvolala řadu vyšetřovacích verzí. V tehdejší atmosféře se objevily i spekulace o možném atentátu souvisejícím s blížícími se narozeninami prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Přesné vysvětlení se však nikdy nepodařilo spolehlivě doložit. Za nejpravděpodobnější příčinu bývá považována nešťastná manipulace s municí a nedbalost při převozu.

Tragédie přilákala do ulice davy zvědavců. Spisovatel Karel Čapek tehdy v Lidových novinách poznamenal, že jinak „...všední pražská ulice náhle přitahuje lidi jako úl včely. Přesto působí zvláštně prázdně – ruch davu nedokáže zakrýt, že místo je poznamenané náhlou a šokující katastrofou.“

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.