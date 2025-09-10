Jedna z nejoblíbenějších postav historie neměla jednoduchý život. Narodila se na Štědrý den 1837 jako čtvrté z devíti dětí bavorského vévody Maxmiliána Josefa a vévodkyně Ludoviky, dcery bavorského krále Maxmiliána I. Josefa.
Svého budoucího manžela, tehdy třiadvacetiletého Františka Josefa I., který už v té době pět let seděl na rakouském trůně, poznala v patnácti letech. Svatba se konala jen o necelý rok později.
|
Jaká byla císařovna Sisi? Chytrá, sobecká a izolovaná, taková mě zajímá, říká režisérka Marie Kreutzerová
Pobyt u dvora a přísné konvence však Alžbětě příliš nevyhovovaly a cítila se osaměle. Život ve „zlaté kleci“ se postupně podepisoval na jejím duševním zdraví. S přispěním dvorního lékaře však objevila jediný lék – cestování. S přibývajícím věkem tak trávila stále více času mimo Vídeň.
Císařovnu soužily deprese
V roce 1898 bylo Sisi již šedesát let. Její zdravotní stav se i vinou přísné diety postupně zhoršoval, k čemuž se přidávaly další psychické problémy. Špatně se smiřovala s přibývajícími léty – císařovnu, jež si zakládala na svém vzhledu, stárnutí velmi tížilo.
|
Sisi byla moderní a emancipovaná, feministka ale ne, říká autorka nové knihy
Těžce také nesla bolestivou ztrátu syna Rudolfa, který v roce 1889 spáchal sebevraždu, i dřívější úmrtí prvorozené dcery Žofie, jež zemřela v dětském věku na tyfus. Právě po smrti syna začala po Evropě cestovat s ještě větší razancí. Zároveň se stáhla do ústraní a začala nosit pouze černé šaty.
Depresemi stále více sužovaná Alžběta, v té době již dlouho odcizená od císaře, dle svého zvyku počátkem září navštívila okolí Ženevského jezera. V jednom ze svých dopisů jej popsala jako kraj, který miluje. Na nějaký čas zůstala v městečku Montreaux ve východním cípu jezera.
Inkognito běžnou linkou
Devátého září se navzdory varováním vydala jen v doprovodu dvorní dámy Irmy Sztárayové navštívit baronku Julii Rothschildovou. Mířila na zámek v Pregny, jen pár kilometrů od Ženevy. Baronka nabídla na zpáteční cestu soukromou jachtu, císařovna však odmítla. Přenocovala proto v hotelu Beau-Rivage ve městě.
Spoléhala na své přestrojení a nebezpečí nebrala v potaz. Okolo půl druhé odpoledne 10. září 1898 Sisi opět jen v doprovodu dvorní dámy odešla z hotelu a zamířila do přístaviště kolesového parníku La Genéve, jež plul na běžné lince do Montreaux. Cestou po nábřeží, jen pár metrů od kotvící lodi, však do Sisi vrazil jeden z kolemjdoucích.
|
Záhada svatebních šatů císařovny Sissi. Pomohl ji rozluštit obraz z Opavy?
Ve spěchu zakopl a ohnal se rukou, aby udržel rovnováhu, během toho však císařovnu zasáhl do hrudi. Sisi se lekla a upadla, měla však otevřené oči a byla při vědomí. Postěžovala si sice na bolest, ale přála si pokračovat na loď. Teprve po vyplutí se projevilo poranění a Alžběta se náhle zhroutila.
Sisi už zachránit nešlo
Irma Sztárayová ještě na palubě rozstřihla její šněrovačku a objevila malou trojúhelníkovou ranku s kapkou krve. Ihned informovala kapitána o její pravé totožnosti a loď se vrátila do přístavu. Šestice námořníků ji poté na improvizovaných nosítkách z plachet a dvou vesel donesla zpět do hotelu.
Do hotelu vzápětí dorazila také dvojice lékařů, císařovnu Alžbětu už však zachránit nedokázali. Podle svědectví nedýchala už v momentě, kdy ji překládali z nosítek na lůžko. Prohlášena za mrtvou byla deset minut po druhé hodině. Následné ohledání také vysvětlilo příčinu.
Císařovna zemřít neměla
Přestože cestovala v přestrojení, informace o její pravé totožnosti vynesl někdo z personálu hotelu a dostaly se až do novin. Tam si o přítomnosti císařovny přečetl italský anarchista Luigi Lucheni. Právě on byl tím mužem, který předstíral ztrátu rovnováhy, a rukou, jež vymrštil, Sisi bodl do hrudi.
Skupina, k níž se přidal, si přála vraždu prince Filipa, vévody z Orleáns, jenž si dělal nároky na francouzský trůn. Ten však už předtím město na jižním cípu Ženevského jezera opustil. Císařovna však pro Lucheniho představovala více než dostatečný náhradní cíl.
Pilník místo nože
Atentátník použil úzký třístranný pilník s deseticentimetrovou čepelí – podobal se dýce stiletto, na kterou však neměl peníze. Navíc měl podobné vlastnosti. Díky tvaru se dal dobře ukrýt v rukávu a zranění, která působil, šla jen velmi špatně ošetřit.
Zranění, způsobená pilníkem, nevypadala navenek příliš vážně, až později však vyšlo najevo, že nástroj pronikl do hrudi do hloubky osmi a půl centimetru. Císařovně zlomil žebro, prorazil plíci a zasáhl i srdce.
|
Unikátní portrét Sissi se stěhoval z muzea na zámek. Převoz střežili těžkooděnci
Úzká čepel v kombinaci s těsným korzetem, který tlačil na tkáně, zapříčinila, že zranění na první pohled nevypadalo tak vážně. Zprvu nebyla příliš ovlivněná ani činnost srdce, a císařovna tak sama došla zbývajících necelých sto metrů do přístaviště.
Oblibu si vysloužila až posmrtně
Reakce Vídeňanů na zprávu o Alžbětině úmrtí byla poměrně chladná. Podle historiků spíše litovali císaře Františka Josefa, jehož náhlý skon dlouholeté družky zcela zdrtil. K Sisi však běžní lidé neměli vztah – jelikož se posledních téměř deset let života držela v ústraní.
|
Kult císařovny Sisi začal až po její smrti
Ačkoli jí život u dvora nevyhovoval, s jinými sociálními vrstvami se nestýkala. „Svým“ Vídeňanům navíc příliš nerozuměla, více se orientovala na Uhry. Silnou averzi chovala i ke všemu českému a navzdory své císařské povinnosti se například odmítla naučit jazyk.
Zpráva o smrti císařovny přesto šokovala celou Evropu. Právě kvůli tragické smrti začala její oblíbenost stoupat. Zpětně ji také zvýšil i pohnutý život a strasti, se kterými se musela potýkat. Na popularitě jí přidala také nespoutaná povaha a chování, které se vymykalo tehdejším dvorským zvyklostem. Dobu předběhla i svými neotřelými názory.