Za více než dekádu existence se Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví stala nedílnou součástí české praxe odčiňování předmětných újem. Dnes tak podle webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy představuje součást judikatury k odčinění újmy na zdraví, jako i rozsáhlé praxe mimosoudního vyrovnání. Rovněž má také stěžejní význam pro výpočty pojistných rizik.
Z praxe vyvstaly za dobu existence metodiky otázky, které původní dokument neřešil zcela uspokojivě. Jde mimo jiné o aplikaci položek bolestného na újmu vzniklou při nutných zdravotních výkonech či na újmy duševní povahy, doplňuje web Právnické fakulty.
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Pracovní úraz: Advokát radí na co máte právo a jak získat maximální odškodnění
Metodika stanovuje konkrétní položky s určením jejich bodové hodnoty.
Hodnota bodu se každý rok mění a vypočítává se z průměrné hrubé mzdy v předchozím roce. Například pro rok 2026 má jeden bod bolestného pro pracovní úrazy a úrazy ve škole hodnotu 481,71 korun, pro nepracovní úrazy je hodnota bodu 492,15 korun, uvádí web Náhrady škod. Zároveň ale upozorňuje, že se jedná o poměrně složitou právní problematiku.
Náhrada snížení společenského uplatnění se může navýšit třeba pro mladé lidi, jimž poškození naruší celý další život, či pro sportovce, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky.
Podívejte se na jednotlivé položky, výběr nejběžnějších zranění, a jejich bodové ohodnocení:
|HLAVA
|Počet bodů
|Povrchní poranění obličeje a vlasové části hlavy včetně očního víčka, nosu a ucha - oděrka (1% tělesného povrchu)
|5
|Kontuze obličeje včetně očního víčka a periokulární krajiny
|30
|Povrchní poranění rtu a/nebo dutiny ústní - oděrka (1% tělesného povrchu)
|7
|Mnohočetná povrchní poranění hlavy
|součet bodů přísl. položek, max. 25
|Rána nosu a/nebo ucha á 1 cm
|5
|Rána vlasové části hlavy - povrchní, nepronikající ke kosti á 1 cm
|3
|Mnohočetné rány hlavy
|součet bodů přísl. položek, max. 80
|Zlomenina lebeční spodiny
|150
|Zlomenina horní čelisti
|40 – 70
|Ztráta zubu
|20
|Otřes mozku
|20 – 60
|Rozdrcení obličeje
|součet bodů přísl, položek, max. 600
|Rozdrcení lebky
|součet bodů přísl, položek, max. 600
|Poranění krční tepny
|150
|TRUP
|Zhmoždění (kontuze) prsu ženy
|30
|Zlomenina žebra
|25
|Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky
|100 – 150
|Otřes hrudní míchy
|50
|Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
|součet bodů přísl. položek, max. 750
|Ostré poranění srdce - bez arytmie
|220
|- s arytmií
|250
|Tupé poranění srdce - bez arytmie
|125
|- s arytmií
|155
|Traumatický pneumotorax – jednostranný
|75
|- oboustranný
|150
|Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů
|součet bodů přísl. položek, max. 400
|Traumatická amputace prsu
|150
|Zhmoždění dolní části zad a pánve
|20
|Zhmoždění břišní stěny
|20
|Zhmoždění zevních pohlavních orgánů
|50
|Rána pyje
|60
|Rána šourku a varlat
|60
|Rána pochvy a vulvy
|60
|Zlomenina trnového výběžku bederního obratle
|30
|Zlomenina jednoho příčného výběžku bederního obratle
|30
|Roztříštěná zlomenina bederního obratle
|150
|Zlomenina kostrče
|60
|Zlomenina kyčelní kosti
|150
|Zlomenina kostrče
|60
|Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)
|40
|Kontuze sleziny
|50
|Ruptura sleziny
|120
|Lacerace sleziny
|180
|Kontuze jater nebo žlučníku
|50
|Ruptura jater nebo žlučníku
|120
|Rozdrcení jednoho varlete
|120
|Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
|360
|Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve
|40
|PAŽE
|Zhmoždění ramene a paže
|20 – 50
|Zlomenina klíční kosti bez posunu úlomků
|30
|Zomenina klíční kosti úplná, s dislokací, tříštivá
|80
|Zlomenina těla lopatky
|30
|Zlomenina krčku lopatky
|40
|Zlomenina horního konce pažní kosti
|30
|Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
|20
|Poranění tepny nebo hluboké žíly
|60
|Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
|20
|Vymknutí ramenního kloubu
|50
|Zlomenina okovce kosti loketní - bez dislokace
|50
|- s dislokací
|100
|Zlomenina hlavičky vřetenní kosti - bez dislokace
|40
|- částečné odlomení s dislokací
|60
|- odlomení, roztříštěná hlavička
|90
|Vymknutí lokte, NS
|60
|Poranění tepny nebo hluboké žíly v úrovni předloktí
|30
|Drtivé poranění lokte
|200
|- jen svalů
|100
|Traumatická amputace jednoho předloktí
|250
|Zhmoždění prstu ruky - bez poškození nehtu
|5
|- s poškozením nehtu
|10
|Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky
|10
|Zlomenina kosti člunkové - bez dislokace
|45
|- úplná s dislokací
|60
|- tříštivá
|90
|Zlomenina jiné zápěstní kosti - bez dislokace
|35
|- s dislokací
|60
|- tříštivá
|90
|Vymknutí zápěstí
|50
|Vymknutí prstu (ruky)
|20
|Traumatická ruptura vazů prstu ruky (MCP a/nebo IP kloubu)
|20
|Podvrtnutí a natažení zápěstí
|20
|NOHY
|Zhmoždění (kontuze) kyčle
|15
|Zhmoždění stehna
|15
|Zlomenina hlavice stehenní kosti
|150
|Zlomenina krčku kosti stehenní - nezaklíněná
|180
|- zaklíněná
|160
|Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná
|100
|- úplná bez dislokace úlomků
|200
|- úplná s dislokací úlomků
|220
|- tříštivá
|250
|Vymknutí kyčle
|120
|Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna
|120
|Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna
|120
|Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení
|10
|- natržení
|20
|- přetržení, odtržení
|30
|Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu - natržení
|40
|- přetržení
|70
|Rozdrcení svalů kyčle
|200
|Drtivé poranění kyčle
|300
|Drtivé poranění stehna
|200
|Traumatická amputace v kyčelním kloubu
|400
|Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem
|300
|Zhmoždění kolena
|10
|Zlomenina čéšky bez dislokace
|35
|Zlomenina diafýzy holenní kosti - neúplná
|80
|- úplná bez dislokace úlomků
|100
|- úplná s dislokací úlomků
|150
|- tříštivá
|210
|Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)
|40
|Vymknutí čéšky
|60
|Vymknutí kolena
|90
|Poranění vazů kolena
|- natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního
|45
|- natržení zkříženého vazu kolenního
|60
|- přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního
|80
|- přetržení zkříženého vazu kolenního
|80
|Poranění menisku kolena
|- vnitřního nebo zevního menisku
|70
|- poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz)
|200
|Poranění Achillovy šlachy - natržení
|30
|- přetržení
|70
|Traumatická amputace v úrovni kolena
|330
|Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem
|270
|Zhmoždění kotníku
|15
|Zhmoždění prstu nohy - bez poškození nehtu
|5
|- s poškozením nehtu
|10
|Zlomenina patní kosti
|- bez postižení těla kosti patní
|50
|- bez porušení statiky /Bohlerova úhlu/
|100
|- s porušením statiky
|150
|Traumatická amputace nohy - v úrovni hlezenného kloubu
|180
|- pod úrovní hlezenného kloubu
|160
|- jednoho prstu nohy
|50
|DALŠÍ
|Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách
|10
|v hltanu
|30
|v hrtanu
|50
|v průdušnici
|100
|v průdušce
|50
|Cizí těleso v ústech
|5
|v jícnu - odstranění endoskopicky
|30
|- odstranění operací
|60
|v žaludku - odstraněné endoskopicky
|30
|- odstraněné operací
|60
|v tenkém střevě
|80
|v tračníku
|80
|v řiti a konečníku
|60
|POPÁLENINY, POLEPTÁNÍ A OMRZLINY
|I.st.
|II.st.
|III.st.
|méně než 0,25 % povrchu těla
|0
|5
|15
|0,25 % - méně než 1 % povrchu těla
|5
|10
|75
|1 % - méně než 5 % povrchu těla
|25
|50
|150
|5 % - méně než 10 % povrchu těla
|50
|100
|300
|10 % - méně než 20 % povrchu těla
|100
|200
|600
|20 % - méně než 30 % povrchu těla
|150
|300
|900
|30 % - méně než 40 % povrchu těla
|200
|400
|1200
|40 % - méně než 50 % povrchu těla
|250
|500
|1500
|50 % - méně než 60 % povrchu těla
|300
|600
|1800
|60 % - méně než 70 % povrchu těla
|350
|700
|2100
|70 % a více povrchu těla
|400
|800
|2400
|Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
|30
|HORKO A SVĚTLO
|Počet bodů
|Úpal tepelný a sluneční
|15
|Mdloba (synkopa) z horka
|35
|Křeče z horka
|20
|Anhydrotické vyčerpání z horka
|35
|Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli
|35
|Přechodná únava z horka
|0
|Otok (edém) z horka
|35
|TLAK A VZDUCH
|Ušní barotrauma
|100
|Barotrauma dutin
|30
|Vzduchová embolie
|150
|Tuková embolie
|200
|Traumatické sekundární krvácení vyžadující podání krevní náhrady, nebo operaci.
|100
|Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/
|200
|Traumatická anurie. Crush syndrom
|200
|Traumatická ischemie svalu
|100
|Traumatický podkožní emfyzém
|50
|Místní projevy po očkování /katar. zánět, nekroza/
|70
|Sérová nemoc bez komplikací
|200
|– s komplikacemi /např. arthralgiemi apod./
|300
|Anafylaktický šok bez komplikací
|200
|– s komplikacemi /bezvědomí apod./
|350