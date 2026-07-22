Velký přehled bolestného. Podívejte se na ceny nejběžnějších zranění

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Bolestné za vyražený zub, za amputaci celé nohy či rozdrcení obličeje. Nejvyšší soud před 12 lety stanovil bolestné za konkrétní zranění. Loni přehled aktualizoval a rozšířil. Server Lidovky.cz přináší velký přehled bolestného.

Za více než dekádu existence se Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví stala nedílnou součástí české praxe odčiňování předmětných újem. Dnes tak podle webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy představuje součást judikatury k odčinění újmy na zdraví, jako i rozsáhlé praxe mimosoudního vyrovnání. Rovněž má také stěžejní význam pro výpočty pojistných rizik.

Z praxe vyvstaly za dobu existence metodiky otázky, které původní dokument neřešil zcela uspokojivě. Jde mimo jiné o aplikaci položek bolestného na újmu vzniklou při nutných zdravotních výkonech či na újmy duševní povahy, doplňuje web Právnické fakulty.

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Metodika stanovuje konkrétní položky s určením jejich bodové hodnoty.

Hodnota bodu se každý rok mění a vypočítává se z průměrné hrubé mzdy v předchozím roce. Například pro rok 2026 má jeden bod bolestného pro pracovní úrazy a úrazy ve škole hodnotu 481,71 korun, pro nepracovní úrazy je hodnota bodu 492,15 korun, uvádí web Náhrady škod. Zároveň ale upozorňuje, že se jedná o poměrně složitou právní problematiku.

Náhrada snížení společenského uplatnění se může navýšit třeba pro mladé lidi, jimž poškození naruší celý další život, či pro sportovce, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky.

Podívejte se na jednotlivé položky, výběr nejběžnějších zranění, a jejich bodové ohodnocení:

HLAVAPočet bodů
Povrchní poranění obličeje a vlasové části hlavy včetně očního víčka, nosu a ucha - oděrka (1% tělesného povrchu)5
Kontuze obličeje včetně očního víčka a periokulární krajiny30
Povrchní poranění rtu a/nebo dutiny ústní - oděrka (1% tělesného povrchu)7
Mnohočetná povrchní poranění hlavysoučet bodů přísl. položek, max. 25
Rána nosu a/nebo ucha á 1 cm5
Rána vlasové části hlavy - povrchní, nepronikající ke kosti á 1 cm3
Mnohočetné rány hlavysoučet bodů přísl. položek, max. 80
Zlomenina lebeční spodiny150
Zlomenina horní čelisti 40 – 70
Ztráta zubu20
Otřes mozku20 – 60
Rozdrcení obličejesoučet bodů přísl, položek, max. 600
Rozdrcení lebkysoučet bodů přísl, položek, max. 600
Poranění krční tepny150
TRUP
Zhmoždění (kontuze) prsu ženy30
Zlomenina žebra25
Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky100 – 150
Otřes hrudní míchy50
Mnohočetné poranění krevních cév hrudníkusoučet bodů přísl. položek, max. 750
Ostré poranění srdce - bez arytmie220
- s arytmií250
Tupé poranění srdce - bez arytmie125
- s arytmií155
Traumatický pneumotorax – jednostranný75
- oboustranný150
Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánůsoučet bodů přísl. položek, max. 400
Traumatická amputace prsu150
Zhmoždění dolní části zad a pánve20
Zhmoždění břišní stěny20
Zhmoždění zevních pohlavních orgánů50
Rána pyje60
Rána šourku a varlat60
Rána pochvy a vulvy60
Zlomenina trnového výběžku bederního obratle30
Zlomenina jednoho příčného výběžku bederního obratle30
Roztříštěná zlomenina bederního obratle150
Zlomenina kostrče60
Zlomenina kyčelní kosti150
Zlomenina kostrče60
Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)40
Kontuze sleziny50
Ruptura sleziny120
Lacerace sleziny180
Kontuze jater nebo žlučníku50
Ruptura jater nebo žlučníku120
Rozdrcení jednoho varlete120
Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů360
Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve40
PAŽE
Zhmoždění ramene a paže20 – 50
Zlomenina klíční kosti bez posunu úlomků30
Zomenina klíční kosti úplná, s dislokací, tříštivá80
Zlomenina těla lopatky30
Zlomenina krčku lopatky40
Zlomenina horního konce pažní kosti30
Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu20
Poranění tepny nebo hluboké žíly60
Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu20
Vymknutí ramenního kloubu50
Zlomenina okovce kosti loketní - bez dislokace50
- s dislokací100
Zlomenina hlavičky vřetenní kosti - bez dislokace40
- částečné odlomení s dislokací60
- odlomení, roztříštěná hlavička90
Vymknutí lokte, NS60
Poranění tepny nebo hluboké žíly v úrovni předloktí30
Drtivé poranění lokte200
- jen svalů100
Traumatická amputace jednoho předloktí250
Zhmoždění prstu ruky - bez poškození nehtu5
- s poškozením nehtu10
Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky10
Zlomenina kosti člunkové - bez dislokace45
- úplná s dislokací60
- tříštivá90
Zlomenina jiné zápěstní kosti - bez dislokace 35
- s dislokací60
- tříštivá90
Vymknutí zápěstí50
Vymknutí prstu (ruky)20
Traumatická ruptura vazů prstu ruky (MCP a/nebo IP kloubu)20
Podvrtnutí a natažení zápěstí20
NOHY
Zhmoždění (kontuze) kyčle15
Zhmoždění stehna15
Zlomenina hlavice stehenní kosti150
Zlomenina krčku kosti stehenní - nezaklíněná180
- zaklíněná160
Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná100
- úplná bez dislokace úlomků200
- úplná s dislokací úlomků220
- tříštivá250
Vymknutí kyčle120
Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna120
Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna120
Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení10
- natržení20
- přetržení, odtržení30
Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu - natržení40
- přetržení70
Rozdrcení svalů kyčle200
Drtivé poranění kyčle300
Drtivé poranění stehna200
Traumatická amputace v kyčelním kloubu400
Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem300
Zhmoždění kolena10
Zlomenina čéšky bez dislokace35
Zlomenina diafýzy holenní kosti - neúplná80
- úplná bez dislokace úlomků100
- úplná s dislokací úlomků150
- tříštivá210
Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)40
Vymknutí čéšky60
Vymknutí kolena90
Poranění vazů kolena
- natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního45
- natržení zkříženého vazu kolenního60
- přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního80
- přetržení zkříženého vazu kolenního80
Poranění menisku kolena
- vnitřního nebo zevního menisku70
- poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz)200
Poranění Achillovy šlachy - natržení30
- přetržení70
Traumatická amputace v úrovni kolena330
Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem270
Zhmoždění kotníku15
Zhmoždění prstu nohy - bez poškození nehtu 5
- s poškozením nehtu10
Zlomenina patní kosti
- bez postižení těla kosti patní50
- bez porušení statiky /Bohlerova úhlu/100
- s porušením statiky150
Traumatická amputace nohy - v úrovni hlezenného kloubu180
- pod úrovní hlezenného kloubu160
- jednoho prstu nohy50
DALŠÍ
Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách10
v hltanu30
v hrtanu50
v průdušnici100
v průdušce50
Cizí těleso v ústech5
v jícnu - odstranění endoskopicky30
- odstranění operací60
v žaludku - odstraněné endoskopicky30
- odstraněné operací60
v tenkém střevě80
v tračníku80
v řiti a konečníku60
POPÁLENINY, POLEPTÁNÍ A OMRZLINYI.st. II.st. III.st.
méně než 0,25 % povrchu těla 0515
0,25 % - méně než 1 % povrchu těla51075
1 % - méně než 5 % povrchu těla 2550150
5 % - méně než 10 % povrchu těla50100300
10 % - méně než 20 % povrchu těla100200600
20 % - méně než 30 % povrchu těla150300900
30 % - méně než 40 % povrchu těla2004001200
40 % - méně než 50 % povrchu těla2505001500
50 % - méně než 60 % povrchu těla3006001800
60 % - méně než 70 % povrchu těla3507002100
70 % a více povrchu těla4008002400
Toxický účinek styku s jedovatými živočichy30
HORKO A SVĚTLOPočet bodů
Úpal tepelný a sluneční15
Mdloba (synkopa) z horka35
Křeče z horka20
Anhydrotické vyčerpání z horka35
Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli35
Přechodná únava z horka0
Otok (edém) z horka35
TLAK A VZDUCH
Ušní barotrauma100
Barotrauma dutin30
Vzduchová embolie150
Tuková embolie200
Traumatické sekundární krvácení vyžadující podání krevní náhrady, nebo operaci.100
Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/200
Traumatická anurie. Crush syndrom200
Traumatická ischemie svalu100
Traumatický podkožní emfyzém50
Místní projevy po očkování /katar. zánět, nekroza/70
Sérová nemoc bez komplikací200
– s komplikacemi /např. arthralgiemi apod./300
Anafylaktický šok bez komplikací200
– s komplikacemi /bezvědomí apod./350
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