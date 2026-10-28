Příkazy kopírovat a vložit, případně vyjmout, běžně volané klávesovými zkratkami Ctrl-C, Ctrl-V nebo Ctrl-X, jsou jednoznačně skvělé vynálezy. Každý den usnadňují život miliardám uživatelů počítačů na celém světě. Někteří lidé si z nich dělají legraci. Když o někom řeknete, že je využil dejme tomu v diplomové práci, je to v lepším případě výsměch. V horším dokonce obvinění. Naznačuje, že si dotyčný či dotyčná místo psaní z vlastní hlavy přivlastnili myšlenky někoho jiného.
Samotné kopírování a vkládání jsou v tom ale nevinně. Drtivá většina lidí je používá při přemísťování slov, odstavců a vět ve vlastních textech, obrázků ve vlastních grafických výtvorech, souborů na svém vlastním počítači a tak podobně. Najdou se ovšem jedinci, kteří i tak považují kopírování a vkládání za nástroj Ďábla.
Nejraději by ho zakázali. Mluvím teď o tvůrcích některých webových stránek. Když si na jejich webu označíte kousek textu a zkopírujete ho, přidají vám do něj prostřednictvím skriptu znaky navíc. Bývá to něco jako „Zdroj: www.tamatam.cz“.
Pekař v obýváku
Ta funkce mi připadá idiotská. Samozřejmě si uvědomuji, že ji využívají i Lidovky. Tím pádem střílím do vlastních řad. Je mi to ale jedno. Někdy v roce 2006 bylo asi zajímavé si takový skript na stránku dát. Pro čtenáře mohl být dokonce zábavný. V roce 2026 ho ale používá skoro každý čtvrtý web. Uživatele jen otravuje. Přidané informace všichni do jednoho okamžitě mažou.
Úpravy obsahu schránky mi navíc připadají pochybné z etického hlediska. Patří přece uživateli. Je to jako kdybych si v pekařství koupil rohlík a po příchodu domů našel pekaře na gauči u sebe v obýváku. Infiltrovat dočasné virtuální úložiště je bohužel poměrně jednoduché.
Sám jsem si s asistencí ChatGPT za pět minut vyrobil jednoduchý příklad. OK, vyrobil ho spíš GPTchat. Já jsem kód jen zkopíroval do online editoru CodePen a ještě víc zjednodušil. Pokud máte rádi HTML a JavaScript, můžete si můj výtvor prohlédnout a vyzkoušet.
Kód vlastního skriptu uvádím v další sekci. Jestli se o programování a tvorbu webu nezajímáte, klidně ho přeskočte, společně s jejím prvním odstavcem. Princip je ale opravdu prostý.
Dá se to vypnout, ale ...
Skript napřed zavolá metodu addEventListener. Ta zjistí, že uživatel něco uložil do schránky. V dalších krocích pak funkce tento obsah převezme, přidá označení ‚Zdroj:‘ a zalomí řádek. Výsledkem pak přepíše schránku. Na konci skriptu je ještě veledůležité volání další metody preventDefault(). Zařídí, aby JavaScript místo standardního způsobu zkopírování vrátil upravený obsah. To je celé.
Skript na modifikaci obsahu schránky:
// Zkopíruje obsah schránky
document.addEventListener('copy', function(e) {
// Udělá z něj text
const selection = window.getSelection();
// Přidá popisek
const source = '\nZdroj: ' + window.location.href;
// Vloží nový obsah schránky
e.clipboardData.setData('text/plain', selection + source);
// Vypne normální chování schránky
e.preventDefault();
});
Webové prohlížeče umějí manipulaci se schránkou bránit. Třeba ve Firefoxu stačí napsat do adresního řádku „about:config“. Pak je třeba zadat do vyhledávání „dom.event.clipboardevents.enabled“. Následně stačí přepnout šoupadlo z „true“ na „false“.
Člověk si tak ale přidělá hromadu dalších problémů. Některé komplikovanější webové aplikace mohou fungovat špatně nebo vůbec. Jako první se nabízí třeba Dokumenty Google. V online textovém a tabulkovém editoru je schránka holt potřeba. Daleko jednodušší by proto bylo, kdyby autoři webů přestali otravnou funkci do svých výtvorů cpát.