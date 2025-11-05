Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

  11:24aktualizováno  11:24
Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew Mountbatten-Windsor namočený. Svět obletěl v těchto dnech i snímek dokazující, že někdejší princ hostil u sebe doma sexuální delikventy Epsteina a Weinsteina. A to přímo na oslavě osmnáctin své dcery Beatrice.

Andrew pozval Jeffreyho Epsteina, jeho partnerku Ghislaine Maxwellovou a producenta Harveyho Weinsteina, kteří byli později všichni usvědčeni ze sexuálních deliktů, v roce 2006 na párty pořádanou u příležitosti oslavy 18. narozenin jeho dcery, princezny Beatrice.

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18. narozenin princezny Beatrice (Windsor, 2006)

V té době už byl na Epsteina ve Spojených státech dva měsíce vydán zatykač pro sexuální napadení nezletilé. Snímek, který zveřejnil deník The Sun, je podle BBC z recepce před hlavní oslavou, která se později konala v reprezentačních pokojích Windsoru.

Princ Andrew a Virginia Giuffre
Virginia Giuffreová se svou fotkou z doby, kdy ji měl zneužít princ Andrew.
Virginia Giuffreová v nemocnici a jako teenagerka s princem Andrewem.
Zdroj BBC potvrdil, že viděl Weinsteina a Epsteina, jak si společně dávají drink na zahradě Royal Lodge, než se všichni hosté vydali na hlavní večírek.

Jeffreyho Epsteina zatkli ve Spojených státech jen osm dní po této události. V minulosti se často spekulovalo o pravosti zveřejněné fotografie a s tím související informací o účasti Weinsteina, Epsteina i Maxwellové na narozeninové párty ve Windsoru, Andrew však během rozhovoru pro BBC nevyvrátil, že by na oslavě skutečně byli.

„Nevěděl jsem, co se v Americe děje, dokud se tomu nezačala věnovat média. Jeffrey mi o tom nikdy nic neřekl,“ řekl v roce 2019 o obvinění Epsteina, když se ho reportér zeptal, proč pozval finančníka a jeho přátele na oslavu osmnáctin své dcery.

Andrewovy vazby na Epsteina podkopaly jeho pověst u veřejnosti a postavení v britské královské rodině. Již před lety musel kvůli napojení na sexuálního delikventa vrátit vojenské tituly a královské záštity své matce, tehdejší panovnici Alžbětě II.

Posmrtně vydaná kniha jedné z obětí, Virginie Giuffreové, nyní k Andrewovi opět přivedla pozornost, Mountbatten nicméně všechna obvinění nadále odmítá.

Bývalý britský princ byl nově zbaven i čestné hodnosti viceadmirála britského Královského námořnictva, své poslední vojenské funkce. „Král naznačil, že si to přeje,“ uvedl ministr obrany John Healey.

Andrew se v roce 2022 vzdal svých ostatních vojenských funkcí. V námořnictvu působil 22 let. Ve válce o Falklandy sloužil jako pilot vrtulníku. Velel také plavidlu pro boj s minami HMS Cottesmore.

