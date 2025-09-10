Setkání po téměř dvou letech. Princ Harry si s králem Karlem III. promluvil u čaje

Autor: ,
  21:41aktualizováno  21:41
Princ Harry se dnes večer po 19 měsících setkal s králem Karlem III., informovaly tiskové agentury. Mladší syn současného panovníka při své návštěvě Británie u příležitosti výročí úmrtí královny Alžběty II. zavítal do londýnského sídla Karla III. v Clarence House. Buckinghamský palác uvedl, že si s králem promluvil v soukromí u čaje.
Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity...

Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity v Londýně, které se specializuje na léčbu zranění způsobených výbuchy. (10. září 2025) | foto: ČTK

Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity...
Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity...
Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity...
Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity...
15 fotografií

Naposledy se Harry s otcem setkal v únoru 2024 krátce poté, co královská rodina informovala, že panovník podstupuje léčbu rakoviny. Britská média spekulují o tom, že se králův zdravotní stav zhoršuje.

Harry zamířil na schůzku se svým otcem po návštěvě centra Královské univerzity v Londýně, které se specializuje na léčbu zranění způsobených výbuchy. V předchozích dnech navštívil hrob zesnulé bývalé panovnice a věnoval se také charitě.

Mladší syn krále Karla III. odstoupil v roce 2020 z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s manželkou Meghan Markleovou a jejich dvěma dětmi - Archiem a Lilibet. Od svého odchodu se Harry spolu s manželkou vyjadřovali velmi kriticky o královské rodině v televizních dokumentech i v Harryho biografické knize s titulem Náhradník (Spare).

Princ Harry navštívil Londýn naposledy letos v dubnu, kdy odvolací soud zamítl jeho žádost o obnovení policejní ochrany v době pobytů ve Velké Británii. Případ bránil zlepšení vztahů, protože Harry v něm kritizoval krále u soudu. Po vynesení rozsudku princ uvedl, že by rád dosáhl smíření s rodinou. „Nevím, kolik času mému otci ještě zbývá,“ řekl tehdy podle BBC.

Princ má napjaté vztahy také se svým bratrem a následníkem trůnu Williamem. Server televize Sky News informoval, že starší princ dnes odjel do Cardiffu, a doplnil, že neexistuje šance na setkání mezi oběma bratry.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.