Rodina se podle listu The Telegraph usadí v soukromém domě mimo Londýn. Británie by se podle zdrojů listu měla na delší dobu stát jejich hlavním domovem, zatím ale není rozhodnuto, zda půjde o trvalý přesun. Harry a Meghan si ponechají také své domy v kalifornském Montecitu a Portugalsku. Podrobnosti o novém bydlišti ani škole dětí nejsou kvůli jejich soukromí známé.
Návrat do Británie podle současných plánů neznamená obnovení jejich oficiálních rolí v královské rodině. Harry a Meghan nadále zůstávají soukromými osobami a nepracujícími členy monarchie, jak se dohodli při odchodu z královských povinností v roce 2020. Podle britských médií ale případné budoucí zapojení do veřejných rolí nelze zcela vyloučit.
Král Karel III. se o plánovaném přesunu dozvěděl teprve v neděli. Podle magazínu People ale vítá možnost trávit více času se synem, snachou a vnoučaty. O plánovaném stěhování byli pak informováni také princ William a princezna Kate.
Harry a Meghan se přestěhovali do Kalifornie v roce 2020. V následujících letech několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle agentury Reuters zůstává i nadále velmi špatný.
Případný návrat do Británie v uplynulých letech komplikoval spor o Harryho policejní ochranu. Princ opakovaně uvedl, že se necítí bezpečně, aby do Británie přivedl manželku a děti bez odpovídajícího zabezpečení. Britské úřady mu policejní ochranu dosud neposkytly.
SPECIÁL
Britská královská rodina
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31. března 2020