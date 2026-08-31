Tak ji milovali, až z ní chtěli udělat svatou. Princezna Diana zemřela před 29 lety

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Princezna Diana na návštěvě Bosny a Hercegoviny (Zenica, 9. srpna 1997)

Princezna Diana na návštěvě Bosny a Hercegoviny (Zenica, 9. srpna 1997) | foto: AP

Byť jí v žilách kolovala modrá krev, byla Diana úplně obyčejnou ženou. Na zápas...
Princezna Diana
Princezna Diana ještě coby Lady Diana Spencerová (listopad 1980).
Britský princ Charles a Diana Spencerová se vzali 29. července 1981.
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Nejen doma v Británii, ale po celém světě byla zbožňována pro svůj půvab, smysl pro humor a usilovnou charitativní práci. Po její tragické smrti se dokonce objevily návrhy prohlásit ji za svatou, zatímco kritici ji pokládali za mentálně nemocnou.

Princezna Diana, od jjíž tragické smrti uplynulo už 29 let, sama přiznala boj s depresemi a bulimií, k nimž přispělo i problematické soužití někdejší učitelky z mateřské školy s následníkem trůnu Charlesem.

Princezna z Walesu se narodila 1. července 1961 v Sandringhamu hrabství Norfolk jako Diana Spencerová. Její otec, hrabě a štolba královské rodiny, se rozvedl a kromě Diany vychovával další dvě dcery a syna.

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Vzdělání Diana získala na soukromých školách v jižní Angli a Švýcarsku a ve volném čase ráda sportovala. Jako plachou učitelku školky v Londýně ji v únoru 1981 požádal o ruku o třináct let starší následník britského trůnu. A o pět měsíců později se konala svatba.

Mezi hosty na královské svatbě byla tehdy i jistá Camilla Parkerová Bowlesová, která se v roce 2005 stala Charlesovou manželkou.

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A právě vztah k dlouholeté přítelkyni Camille do značné míry ovlivnil rozpad manželství krásné a usměvavé princezny Diany, z něhož se zrodili dva synové - v roce 1982 William a o dva roky později Henry (Harry).

Krátce po narození druhého syna začal vztah dvou povahově velmi odlišných partnerů chladnout. V prosinci 1992 bylo oficiálně oznámeno odloučení páru, který již nějaký čas žil odděleně, a v srpnu 1996 byl svazek rozveden.

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Poslední srpnový den roku 1997 šokovala celý svět zpráva o autonehodě v Paříži, při níž zahynula jedna z nejoblíbenějších slavných žen světa - princezna Diana, když se řidič jejího vozu snažil ujet skupině senzacechtivých fotografů. Při nehodě zahynul i její egyptský přítel Dodi Al Fayed a řidič automobilu.

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