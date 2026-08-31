Princezna Diana, od jjíž tragické smrti uplynulo už 29 let, sama přiznala boj s depresemi a bulimií, k nimž přispělo i problematické soužití někdejší učitelky z mateřské školy s následníkem trůnu Charlesem.
Princezna z Walesu se narodila 1. července 1961 v Sandringhamu hrabství Norfolk jako Diana Spencerová. Její otec, hrabě a štolba královské rodiny, se rozvedl a kromě Diany vychovával další dvě dcery a syna.
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Vzdělání Diana získala na soukromých školách v jižní Angli a Švýcarsku a ve volném čase ráda sportovala. Jako plachou učitelku školky v Londýně ji v únoru 1981 požádal o ruku o třináct let starší následník britského trůnu. A o pět měsíců později se konala svatba.
Mezi hosty na královské svatbě byla tehdy i jistá Camilla Parkerová Bowlesová, která se v roce 2005 stala Charlesovou manželkou.
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A právě vztah k dlouholeté přítelkyni Camille do značné míry ovlivnil rozpad manželství krásné a usměvavé princezny Diany, z něhož se zrodili dva synové - v roce 1982 William a o dva roky později Henry (Harry).
Krátce po narození druhého syna začal vztah dvou povahově velmi odlišných partnerů chladnout. V prosinci 1992 bylo oficiálně oznámeno odloučení páru, který již nějaký čas žil odděleně, a v srpnu 1996 byl svazek rozveden.
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Poslední srpnový den roku 1997 šokovala celý svět zpráva o autonehodě v Paříži, při níž zahynula jedna z nejoblíbenějších slavných žen světa - princezna Diana, když se řidič jejího vozu snažil ujet skupině senzacechtivých fotografů. Při nehodě zahynul i její egyptský přítel Dodi Al Fayed a řidič automobilu.