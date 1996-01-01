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Princezna Diana by právě dnes oslavila 65. narozeniny. Narodila se jako Diana Frances Spencerová 1. července 1961 v Sandrighamu ve východní Anglii do šlechtické rodiny. V roce 1981 se vdala za následníka trůnu prince Charlese. Manželský pár ale procházel krizí, která vyústila odlukou v roce 1992 a nakonec rozvodem 28. srpna 1996. Princezna Diana zemřela spolu se svým tehdejším partnerem Dodim Al-Fayedem 31. srpna 1997 v Paříži po automobilové nehodě.
Autor: ČTK
Princ William a princezna Diana v centru The Passage v Londýně (14. prosince 1993)
Autor: Instagram / The Prince and Princes of Wales
Princezna Diana večerní šaty často doplňovala tiárami, především rodinnou tiárou Spencerů.
Autor: Profimedia.cz
Monochromatický outfit je těžké nakombinovat, aniž by působil přeplácaně. Princezna Diana toto umění ovládala na výbornou. Jednolitý model ve vínové předvedla v roce 1992 na návštěvě Liverpoolu.
Autor: Profimedia.cz
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu šatů, na které se již zapomnělo.
Autor: Profimedia.cz
Ve společnosti byla nepřehlédnutelná. A to nejen pro svou výšku (měřila úctyhodných 178 centimetrů) a krásu, ale také díky výrazným barvám. Oblečení a doplňky často ladila tón v tónu.
Autor: Profimedia.cz
I zdánlivě zcela obyčejný outfit působil v jejím podání stylově. Diana předehnala dobu a oblíbila si styl, který bychom dnes označili jako „tichý luxus“. Kombinovala mezi sebou jednoduché kousky v základních barvách, ušité z kvalitních materiálů. Na novou úroveň je povýšila drahými šperky.
Autor: Profimedia.cz
Snadno by si ji někdo spletl s kovbojkou z Texasu. Ve vysokých kozačkách, typických pro honáky dobytka, si Diana vyrazila v roce 1992 na nákupy v Cirencesteru.
Autor: Profimedia.cz
Lady Diana si oblíbila kabelky Dior, především hranatý typ, který se dodnes vyrábí v několika velikostech. Na její počest získal název Lady Dior. Díky své slavné nositelce je „vlajkovou lodí“ mezi kabelkami této značky.
Autor: Profimedia.cz
Nadčasová elegance. Tento kostým by obstál stejně dnes jako v roce 1995. Jejími věrnými spojenci v této době byly černé lodičky a punčochy, které modelu dodaly zajímavý monochromatický ráz. Diana byla propagátorkou černé, která se předtím na královském dvoře nosila jen při smutečních ceremoniích.
Autor: Profimedia.cz
Dianiny rané modely byly velmi romantické, dívčí, plné kanýrů a mašlí. Na slavnostním otevření kulturního centra Barbican v Londýně v roce 1982 vypadala jako princezna z pohádky.
Autor: Profimedia.cz
Lyžování bylo jejím oblíbeným sportem. Na svah nosila oversize kombinézy v pestrých barvách, jež byly v osmdesátých letech v módě.
Autor: Profimedia.cz
Byť jí v žilách kolovala modrá krev, byla Diana úplně obyčejnou ženou. Na zápas v koňském pólu v roce 1987 si neváhala vzít klasické „maminkovské“ lacláče.
Autor: Profimedia.cz
Po rozvodu s princem Charlesem v roce 1996 se Diana v módě odvázala. Její modely odhalovaly víc kůže, než by bylo pro plnohodnotnou členku královské rodiny záhodno. Právě outfity z této éry jsou dodnes zdrojem inspirace.
Autor: Profimedia.cz
Slavnostní události byly nedílnou součástí Dianina harmonogramu. Velkých večerních rób, které na ně oblékla, bychom napočítali stovky. Některé jí padly více, některé méně. Zvláštně střižený živůtek těchto šatů princezně příliš nelichotil, a tak se na ně vcelku právem zapomnělo.
Autor: Profimedia.cz
Princezna Diana. Tentokrát v klobouku, který se více blížil námořnickému stylu – tzv. lodičce.
Autor: Profimedia.cz
Princezna Diana s rodinou. Opět v roce 1995, opět s „kastrůlkem“ od Philipa Sommervilla. Tentokrát ovšem v pastelově modrém.
Autor: Profimedia.cz
Mezi ikonické modely patřil i růžový kostýmek z dílny Versace, který v roce 1995 doplnila kloboukem od svého dvorního modisty Philipa Sommervilla.
Autor: Profimedia.cz
Princezna Diana, princ Charles a hudebník Bob Geldof na koncertě Live Aid na stadionu ve Wembley (13. července 1985)
Autor: AP
Princ Charles, princezna Diana a malý princ William na fotografii Anwara Husseina (22. prosince 1982)
Autor: Profimedia.cz
Princ Charles a princezna Diana si na palubě Britannie v roce 1981 užili líbánky.
Autor: Profimedia.cz
Clint Eastwood princezně do oka příliš nepadl. Údajně jí řekl, že je pro něj příliš stará.
Autor: Profimedia.cz
Charles Spencer, princezna Diana a jejich matka Frances Shand Kyddová na archivním snímku
Autor: Profimedia.cz
Princ Charles, princezna Diana a princ Harry při odchodu z porodnice (Londýn, 16. září 1984)
Autor: AP
Již rozvedená princezna v charakteristickém sportovním outfitu: elastických šortkách, oversize mikině a teniskách.
Autor: Profimedia.cz
Princ Charles a princezna Diana na návštěvě Československa (Praha, 7. května 1991)
Autor: Profimedia.cz
Svetr s ovečkami vynesla Diana na královský zápas v koňském pólu v roce 1983. Poprvé se v něm objevila už o tři roky dříve.
Autor: Profimedia.cz
V pastelově modrém kostýmu a ladícím klobouku během připomínky 50. výročí bitvy u El Alameinu, 1992
Autor: ČTK
Princezna Diana, princ Charles a jejich prvorozený syn princ William (Londýn, 22. června 1982).
Autor: AP
Princezna Diana, princ William a princ Harry na balkonu Buckinghamského paláce (Londýn, 11. června 1988).
Autor: AP
Princezna Diana a její osobní tajemník Patrick Jephson na letišti Heathrow (Londýn, 11. prosince 1995)
Autor: AP
Princezna Diana, královna Alžběta II. a princ Charles na otevření Parlamentu (Londýn, 6. listopadu 1984)
Autor: AP
Princezna Diana, princ William a princ Harry na návštěvě Španělska (Mallorca, 9 srpna 1987).
Autor: AP
Patnáctiletá oběť nášlapné miny Mirzeta Gabelicová a princezna Diana (Zenica, 10. srpna 1997)
Autor: AP
Princezna Diana v náručí s HIV pozitivním dítětem v brazilském hostelu Faban (Sao Paulo, 24. dubna 1991).
Autor: AP
Princezna Diana na charitativní večeři organizace United Cerebral Palsy (New York, 11. prosince 1995)
Autor: AP
Princezna Diana na návštěvě baletní školy Elmhurst Ballet School (Camberley, 6. července 1983)
Autor: AP
Princezna Diana a princ Charles při manželském polibku na balkonu Buckinghamského paláce (Londýn, 29. července 1981)
Autor: AP
Princezna Diana na recepci prezidenta NSR Richarda von Weizsackera (Bonn, 2. listopadu 1987)
Autor: AP
Wayne Taylor umírající na AIDS a princezna Diana v hospici Casey House AIDS (Toronto, 26. října 1991)
Autor: AP
Princezna Diana na návštěvě charitativní agentury Henry Street Settlement (New York, 2. února 1989)
Autor: AP
Princezna Diana během sportovního dne na škole ve Wetherby, kam chodil princ William (28. června 1989).
Autor: AP
Snímek ze 7. května roku 1995. Princ Harry se svou matkou, princeznou Dianou v Londýně.
Autor: Reuters