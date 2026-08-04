Britská princezna Eugenie porodila. Miminko přišlo na svět v Portugalsku

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  19:30aktualizováno  19:30
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Jack Brooksbank a princezna Eugenie v obrazárně Buckinghamského paláce po...

Jack Brooksbank a princezna Eugenie v obrazárně Buckinghamského paláce po oznámení zásnub (Londýn, 22. ledna 2018) | foto: AP

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Britská princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank jsou trojnásobnými rodiči. Po dvou synech se neteř krále Karla III. dočkala dcery. Šťastnou novinu oznámila na sociálních sítích.

„S Jackem jsme tak nadšení, že můžeme oznámit narození holčičky Brooksbankové! Jsme do naší holčičky neskutečně zamilovaní,“ uvedli na Instagramu rodiče k fotce miminka.

Královský palác byl ve své gratulaci sdílnější a prozradil i některé zajímavosti. „Její královská Výsost princezna Eugenie a pan Jack Brooksbank s potěšením oznamují, že se jim v pořádku narodila dcera, která přišla na svět v pondělí 3. srpna 2026 v 18:20 v nemocnici v Lisabonu v Portugalsku. Miminko vážilo 2800 gramů. Jejich Veličenstva král a královna a další členové královské rodiny s potěšením oznámili tuto zprávu,“ stojí v prohlášení.

princesseugenie

Jack and I are so excited to announce Baby Girl Brooksbank!! We are beyond in love with our girlie.

4. srpna 2026 v 19:00, příspěvek archivován: 4. srpna 2026 v 19:22
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Eugenie, dcera Andrewa Mountbattena Windsora a Sarah Fergusonové, je od roku 2018 vdaná za Jacka Brooksbanka. Společně už vychovávají dva syny, Augusta a Ernesta. Holčička je nyní 15. v pořadí nástupnictví na britský trůn. Předběhla králova nejmladšího bratra, prince Edwarda s rodinou i královou sestru, princeznu Annu s členy její rodiny.

Eugenie a Jack se poprvé setkali ve švýcarském lyžařském středisku Verbier, vzali se 12. října 2018 v kapli svatého Jiří ve Windsoru, svatby se zúčastnila i tehdejší královna Alžběta II.. V poslední době princezna Eugenie omezila veřejná vystoupení, mimo jiné i kvůli kontroverzím spojeným s jejím otcem Andrewem Mountbattenem Windsorem. Ten se stáhl z veřejného života a také přišel o všechny své tituly kvůli aféře a spojování s americkým miliardářem a sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina

12. října 2018
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